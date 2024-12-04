  1. Realting.com
  Émirats arabes unis
  Business Bay
  Appartement dans un nouvel immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay

Business Bay, Émirats arabes unis
$521,512
ID: 27749
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Ville
    Business Bay
  • Métro
    Business Bay (~ 500 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    25

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay. Découvrez un complexe de style urbain aquatique au cœur de Business Bay, offrant un cadre de vie luxueux en bord de mer, des équipements haut de gamme, une vue imprenable sur Burj Khalifa.
DXB-00240

Localisation sur la carte

Business Bay, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

