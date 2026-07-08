Appartement dans un nouvel immeuble Şişli Istanbul Residence Compound

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Pourquoi cette propriété
C'est un projet avec des normes de construction très élégantes et modernes dans le prestigieux quartier central de Şişli.
Le complexe comprend des bureaux, des magasins et des appartements avec un système de résidence de luxe et de luxe.
Services modernes et de pointe, avec des appartements de tailles et de styles adaptés pour les familles.
À quelques minutes de la station de métro et de nombreuses écoles, universités, hôpitaux et installations.
La zone de projet est l'une des zones les plus importantes et prestigieuses d'Istanbul.
Il a une vue distinctive et magnifique sur le Bosphore.
Localisation sur la carte
Sisli, Turquie
Éducation
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