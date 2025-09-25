  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sisli
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul

Appartement dans un nouvel immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul

Sisli, Turquie
depuis
$61,674
;
12
Laisser une demande
ID: 28113
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sisli
  • Métro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements dans un projet de logement complet à Şişli, Istanbul

Ce projet complet est situé à Şişli, l'un des quartiers les plus développés de la partie européenne d'Istanbul. Le quartier est l'un des meilleurs en termes de valeur foncière à Istanbul. Il connaît une forte circulation piétonnière tout au long de la journée et est proche de toutes les commodités quotidiennes et sociales telles que le métro, le métrobus, les parcs, les transports en commun, les marchés, les centres de santé, les banques, les sentiers pédestres, les cafés, les restaurants, les théâtres, les cinémas et les bars.

Les appartements à vendre à Şişli, Istanbul, se trouvent à 200 mètres de l'arrêt de métrobus, à 100 mètres de l'arrêt de bus, à 150 mètres de la place Mecidiyeköy et du métro, à 2,9 km de Nişantaşı, à 4,4 km d'Etiler, à 1 km du centre commercial Zorlu Center, à 6,5 km de Vadi Istanbul, à 6,7 km de la gare routière d'Alibeyköy, à 3,2 km de Maslak, à 8,5 km de la place Sultanahmet, à 1,2 km du centre commercial Cevahir, à 4,4 km de la place Taksim et à 38,4 km de l'aéroport d'Istanbul.

Le projet global à l'architecture horizontale couvre une superficie de 6 000 m². Le projet se compose de 4 blocs et d'un total de 127 appartements. Les blocs du projet ont 4 étages et présentent une architecture horizontale. Le projet comprend des équipements tels qu'un sauna, un spa, un bain turc, une piscine d'agrément, une piscine intérieure, une piscine pour enfants, une salle de sport, un parking intérieur, des sentiers pédestres, des cafés et des centres commerciaux, des services de nettoyage et de réception, une aire de jeux pour enfants, une sécurité 24h/24 et 7j/7 et des caméras de sécurité.

Le projet propose des types d'appartements comprenant des unités de 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres, 2 chambres en duplex et 3 chambres en duplex. Les appartements, connus pour leur qualité, leur élégance et leurs espaces de vie spacieux, sont équipés de portes d'entrée en acier, de sols stratifiés et en céramique, d'armoires de cuisine en bois massif, d'appareils de cuisine intégrés, de cabines de douche, de fenêtres et de portes-fenêtres en PVC à double vitrage, de systèmes de maison intelligente et d'un système satellite central.


IST-01600

Localisation sur la carte

Sisli, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Erdemli, Turquie
depuis
$56,875
Complexe résidentiel surrounded by nature in the center of Istanbul
Eyupsultan, Turquie
depuis
$400,000
Quartier résidentiel New investment project in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$123,857
Quartier résidentiel Conveniently Located Apartments in Oba Alanya with luxury amenities
Oba, Turquie
depuis
$223,155
Complexe résidentiel Finished apartments 1+1 and 2+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$190,987
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Sisli, Turquie
depuis
$61,674
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Quartier résidentiel Exodus Residence Alanya
Mahmutlar, Turquie
depuis
$131,331
-Exodus residence is a new-built residential complex in Alanya. The complex is located in the most popular residential area called Mahmutlar. This newly built apartment will consist of two blocks in 98 apartments with different variations of layout. Charming exterior design, rich social faci…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Afficher tout Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Complexe résidentiel A unique luxury project from a leading developer in Istanbul near the financial center.
Umraniye, Turquie
depuis
$415,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
C'est un projet unique et unique avec un tel concept, offrant un nouveau style de vie, à la fois confortable et connecté à la nature, situé dans la zone populaire de Ümraniye à côté du centre financier d'Istanbul.Le projet est situé sur une superficie de 23.000 m2, où 70% est une zone verte,…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Demirtas, Turquie
depuis
$157,308
Dans une zone touristique en développement populaire, ce développement offre des appartements standard de 1 chambre et 2 chambres à coucher penthouses.Caractéristiques des appartements Équipement: porte d'entrée en acier, interphone vidéo, mobilier intégré dans la cuisine et les salles de ba…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller