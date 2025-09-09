  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sisli
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul

Appartement dans un nouvel immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul

Sisli, Turquie
depuis
$1,09M
;
12
Laisser une demande
ID: 27824
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sisli
  • Métro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements dans un projet de logement complet à Şişli, Istanbul

Ce projet complet est situé à Şişli, l'un des quartiers les plus développés de la partie européenne d'Istanbul. Le quartier est l'un des meilleurs en termes de valeur foncière à Istanbul. Il connaît une forte circulation piétonnière tout au long de la journée et est proche de toutes les commodités quotidiennes et sociales telles que le métro, le métrobus, les parcs, les transports en commun, les marchés, les centres de santé, les banques, les sentiers pédestres, les cafés, les restaurants, les théâtres, les cinémas et les bars.

Les appartements à vendre à Şişli, Istanbul, se trouvent à 200 mètres de l'arrêt de métrobus, à 100 mètres de l'arrêt de bus, à 150 mètres de la place Mecidiyeköy et du métro, à 2,9 km de Nişantaşı, à 4,4 km d'Etiler, à 1 km du centre commercial Zorlu Center, à 6,5 km de Vadi Istanbul, à 6,7 km de la gare routière d'Alibeyköy, à 3,2 km de Maslak, à 8,5 km de la place Sultanahmet, à 1,2 km du centre commercial Cevahir, à 4,4 km de la place Taksim et à 38,4 km de l'aéroport d'Istanbul.

Le projet global à l'architecture horizontale couvre une superficie de 6 000 m². Le projet se compose de 4 blocs et d'un total de 127 appartements. Les blocs du projet ont 4 étages et présentent une architecture horizontale. Le projet comprend des équipements tels qu'un sauna, un spa, un bain turc, une piscine d'agrément, une piscine intérieure, une piscine pour enfants, une salle de sport, un parking intérieur, des sentiers pédestres, des cafés et des centres commerciaux, des services de nettoyage et de réception, une aire de jeux pour enfants, une sécurité 24h/24 et 7j/7 et des caméras de sécurité.

Le projet propose des types d'appartements comprenant des unités de 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres, 2 chambres en duplex et 3 chambres en duplex. Les appartements, connus pour leur qualité, leur élégance et leurs espaces de vie spacieux, sont équipés de portes d'entrée en acier, de sols stratifiés et en céramique, d'armoires de cuisine en bois massif, d'appareils de cuisine intégrés, de cabines de douche, de fenêtres et de portes-fenêtres en PVC à double vitrage, de systèmes de maison intelligente et d'un système satellite central.


IST-01600

Localisation sur la carte

Sisli, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Apartments from the leading developer of Istanbul.
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$240,000
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$367,381
Quartier résidentiel Spacious 2 bedroom Apartment in Alanya Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$139,873
Quartier résidentiel For sale apartments in Gold City in Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$144,143
Quartier résidentiel Apartment in Alanya, Oba with high profit potential
Oba, Turquie
depuis
$138,805
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Sisli, Turquie
depuis
$1,09M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Afficher tout Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Complexe résidentiel Mavisehir Villa
Didim, Turquie
depuis
$283,133
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Villa jumelée moderne de 4 chambres prête à emménager - Maison de vacances en TurquieVilla jumelée moderne et luxueuse de 4 chambres avec piscine privée à Mavisehir Didim. Cette villa de 4 chambres récemment achevée est située tout près de la mer et à distance de marche du marché de Mavisehi…
Développeur
Polat Group
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Modern residential complex with a swimming pool near the beach, Bodrum, Turkey
Gundogan, Turquie
depuis
$875,681
Nous offrons des villas, maisons de ville et appartements avec vue sur la mer.Les appartements au rez-de-chaussée ont des jardins privés.La résidence dispose d'une piscine commune.Emplacement et infrastructure à proximité Magasins - 5 minutesGare routière - 10 minutesPlage - 5 minutesAéropor…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Complexe résidentiel OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Complexe résidentiel OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Complexe résidentiel OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Complexe résidentiel OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Afficher tout Complexe résidentiel OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Complexe résidentiel OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Alanya, Turquie
depuis
$200,003
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Agence
Deral Group Investment
Laisser une demande
Realting.com
Aller