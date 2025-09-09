  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sisli
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul

Appartement dans un nouvel immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul

Sisli, Turquie
depuis
$669,843
;
12
Laisser une demande
ID: 27823
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sisli
  • Métro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements dans un projet de logement complet à Şişli, Istanbul

Ce projet complet est situé à Şişli, l'un des quartiers les plus développés de la partie européenne d'Istanbul. Le quartier est l'un des meilleurs en termes de valeur foncière à Istanbul. Il connaît une forte circulation piétonnière tout au long de la journée et est proche de toutes les commodités quotidiennes et sociales telles que le métro, le métrobus, les parcs, les transports en commun, les marchés, les centres de santé, les banques, les sentiers pédestres, les cafés, les restaurants, les théâtres, les cinémas et les bars.

Les appartements à vendre à Şişli, Istanbul, se trouvent à 200 mètres de l'arrêt de métrobus, à 100 mètres de l'arrêt de bus, à 150 mètres de la place Mecidiyeköy et du métro, à 2,9 km de Nişantaşı, à 4,4 km d'Etiler, à 1 km du centre commercial Zorlu Center, à 6,5 km de Vadi Istanbul, à 6,7 km de la gare routière d'Alibeyköy, à 3,2 km de Maslak, à 8,5 km de la place Sultanahmet, à 1,2 km du centre commercial Cevahir, à 4,4 km de la place Taksim et à 38,4 km de l'aéroport d'Istanbul.

Le projet global à l'architecture horizontale couvre une superficie de 6 000 m². Le projet se compose de 4 blocs et d'un total de 127 appartements. Les blocs du projet ont 4 étages et présentent une architecture horizontale. Le projet comprend des équipements tels qu'un sauna, un spa, un bain turc, une piscine d'agrément, une piscine intérieure, une piscine pour enfants, une salle de sport, un parking intérieur, des sentiers pédestres, des cafés et des centres commerciaux, des services de nettoyage et de réception, une aire de jeux pour enfants, une sécurité 24h/24 et 7j/7 et des caméras de sécurité.

Le projet propose des types d'appartements comprenant des unités de 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres, 2 chambres en duplex et 3 chambres en duplex. Les appartements, connus pour leur qualité, leur élégance et leurs espaces de vie spacieux, sont équipés de portes d'entrée en acier, de sols stratifiés et en céramique, d'armoires de cuisine en bois massif, d'appareils de cuisine intégrés, de cabines de douche, de fenêtres et de portes-fenêtres en PVC à double vitrage, de systèmes de maison intelligente et d'un système satellite central.


IST-01600

Localisation sur la carte

Sisli, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$686,439
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turquie
depuis
$141,684
Complexe résidentiel Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquie
depuis
$337,695
Immeuble Istanbul Umraniye Apartment Compound
Umraniye, Turquie
depuis
$238,488
Quartier résidentiel Premium Class Project on the first coastline in Alanya, Mahmutlar
Mahmutlar, Turquie
depuis
$195,394
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul
Sisli, Turquie
depuis
$669,843
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Afficher tout Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Quartier résidentiel A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Yaylali, Turquie
depuis
$135,602
This complex will consist of one residential block, 5 floors and a total of 10 apartments. Residents of the complex will have access to their own infrastructure: swimming pool, children's pool, elevator, barbecue area, lobby, security, lobby, parking, playground. The lively area provides exc…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$578,855
Le projet de réaménagement pour tout le quartier dans le centre d'Istanbul. Le complexe de plusieurs unités résidentielles, de bureau et de détail ainsi qu'un hôtel cinq étoiles sont en construction ici. Une rue piétonne avec boulangeries, épiceries et boutiques de légumes traverse tout le b…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with a swimming pool and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$147,236
Le projet comporte:piscine extérieuresaunabain à vapeurSalle de sportParking intérieurterrain de football et terrain de basketballaire de jeux pour enfantsAchèvement - Mars 2025.Emplacement et infrastructure à proximité Autoroute E-5 - 10 minutesAutoroute TEM - 5 minutesAéroport d'Istanbul -…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller