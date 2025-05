Complexe résidentiel Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey

Muratpasa, Turquie

Le projet compte 15 appartements et 2 magasins. L'infrastructure du projet comprend: piscine, aire de jeux, parking extérieur, gazebo et barbecue, sauna, jacuzzi, fitness, hall d'entrée et réception.Emplacement et infrastructure à proximité Ce projet est situé dans la province d'Antalya, mun…