Complexe résidentiel Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.

Présentation du premier projet résidentiel en Turquie, spécialement conçu avec le plus haut niveau de normes de sécurité sismique disponible en Turquie.

Notre projet est situé à Sisli, l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus anciens d'Istanbul.

Sisli est connue pour ses infrastructures modernes, la présence de nombreux complexes résidentiels et commerciaux de luxe, restaurants, établissements d'enseignement et de médecine, en faisant un choix idéal pour la vie de luxe ou des investissements immobiliers rentables.

Le projet est situé sur une superficie de 573 000 m2, se compose de quatre bâtiments de 37 étages, appartements à vendre avec des aménagements de 1 + 1 à 4 + 1, superficies de 88 m2 à 240 m2, ainsi que des espaces commerciaux et de détail.

Prix de l'appartement:

1+1 appartements (88 m2 - 106 m2) à partir de 719 000 USD

2+1 appartements (131 m2 - 175 m2) à partir de 1121 000 USD

3+1 appartements (175 m2) à partir de 1 593 000 USD

4+1 appartements (240 m2) à partir de 2,350,000 USD

Les appartements ont une vue imprenable sur Istanbul et le Bosphore, avec une décoration intérieure de haute qualité combinant luxe et fonctionnalité, et la technologie de la maison intelligente qui fournit confort et sécurité.

Infrastructure:

Piscines intérieures et extérieures

Centre de remise en forme

Spa centre

Jardins et espaces verts - 90 000 m2

Magasins

Restaurants

Parking intérieur - 3 558 places

Sécurité 24/7

Excellent emplacement:

250 mètres à l'arrêt de bus

900 mètres de la station de métro Mecidiyeköy

950 mètres pour Trump Mall et Cevahir Mall

Taksim - 10 minutes

Maslak - 10 minutes

Levent - 10 minutes

Aéroport d'Istanbul - 30 minutes

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.