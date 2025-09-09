  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Projet de logements Appartements avec commodités à Şişli Istanbul

$2,00M
ID: 27825
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sisli
  • Métro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements dans un projet de logement complet à Şişli, Istanbul

Ce projet complet est situé à Şişli, l'un des quartiers les plus développés de la partie européenne d'Istanbul. Le quartier est l'un des meilleurs en termes de valeur foncière à Istanbul. Il connaît une forte circulation piétonnière tout au long de la journée et est proche de toutes les commodités quotidiennes et sociales telles que le métro, le métrobus, les parcs, les transports en commun, les marchés, les centres de santé, les banques, les sentiers pédestres, les cafés, les restaurants, les théâtres, les cinémas et les bars.

Les appartements à vendre à Şişli, Istanbul, se trouvent à 200 mètres de l'arrêt de métrobus, à 100 mètres de l'arrêt de bus, à 150 mètres de la place Mecidiyeköy et du métro, à 2,9 km de Nişantaşı, à 4,4 km d'Etiler, à 1 km du centre commercial Zorlu Center, à 6,5 km de Vadi Istanbul, à 6,7 km de la gare routière d'Alibeyköy, à 3,2 km de Maslak, à 8,5 km de la place Sultanahmet, à 1,2 km du centre commercial Cevahir, à 4,4 km de la place Taksim et à 38,4 km de l'aéroport d'Istanbul.

Le projet global à l'architecture horizontale couvre une superficie de 6 000 m². Le projet se compose de 4 blocs et d'un total de 127 appartements. Les blocs du projet ont 4 étages et présentent une architecture horizontale. Le projet comprend des équipements tels qu'un sauna, un spa, un bain turc, une piscine d'agrément, une piscine intérieure, une piscine pour enfants, une salle de sport, un parking intérieur, des sentiers pédestres, des cafés et des centres commerciaux, des services de nettoyage et de réception, une aire de jeux pour enfants, une sécurité 24h/24 et 7j/7 et des caméras de sécurité.

Le projet propose des types d'appartements comprenant des unités de 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres, 2 chambres en duplex et 3 chambres en duplex. Les appartements, connus pour leur qualité, leur élégance et leurs espaces de vie spacieux, sont équipés de portes d'entrée en acier, de sols stratifiés et en céramique, d'armoires de cuisine en bois massif, d'appareils de cuisine intégrés, de cabines de douche, de fenêtres et de portes-fenêtres en PVC à double vitrage, de systèmes de maison intelligente et d'un système satellite central.


IST-01600

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé

