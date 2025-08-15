Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Meublé appartement d'une chambre (1+1) 56 m2 avec vue sur la montagne dans le complexe Tekinoğlu.
Ce projet est situé à 400 mètres de la plage, sur le troisième littoral. Le complexe résidentiel se trouve à moins de 5 minutes à pied des transports, des boutiques, des cafés, des restaurants, des pharmacies.
Le mardi et le samedi, un marché fermier se tient dans la région de Mahmutlar.
Le complexe a une superficie totale de 7 200 m2, se compose de 2 blocs, 12 étages, 288 appartements.
Le complexe est parfait pour la résidence permanente et pour la location toute l'année.
Achèvement de la construction - commandé en 2023.
Principales caractéristiques:
Infrastructure:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.