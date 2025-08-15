  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Alanya
  4. Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Mahmutlar, Turquie
depuis
$107,202
BTC
1.2751523
ETH
66.8361826
USDT
105 989.4408495
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
7
Laisser une demande
ID: 27435
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Mahmutlar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Meublé appartement d'une chambre (1+1) 56 m2 avec vue sur la montagne dans le complexe Tekinoğlu.

Ce projet est situé à 400 mètres de la plage, sur le troisième littoral. Le complexe résidentiel se trouve à moins de 5 minutes à pied des transports, des boutiques, des cafés, des restaurants, des pharmacies.

Le mardi et le samedi, un marché fermier se tient dans la région de Mahmutlar.

Le complexe a une superficie totale de 7 200 m2, se compose de 2 blocs, 12 étages, 288 appartements.

Le complexe est parfait pour la résidence permanente et pour la location toute l'année.

Achèvement de la construction - commandé en 2023.

Principales caractéristiques:

  • Sols en céramique et en marbre
  • Portes intérieures
  • Portes d'entrée blindées
  • Vitrage panoramique
  • Cuisine intégrée + comptoir en granit
  • Meubles intégrés dans les salles de bains, lavabo, toilettes suspendues, cabine de douche
  • Roulements en aluminium + verre sur balcons

Infrastructure:

  • Piscine extérieure avec toboggans
  • Piscine intérieure chauffée
  • Sauna
  • Hammam turc
  • Zone de loisirs
  • Fitness
  • Terrain de football, de volleyball et de tennis
  • Aire de jeux pour enfants
  • Café-bar
  • Réception
  • Jardin paysager
  • Gardien
  • Caméras CCTV 24/7
  • Stationnement
  • Ascenseurs

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Mahmutlar, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$189,019
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$355,400
Complexe résidentiel Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$124,681
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$124,355
Quartier résidentiel High-quality Apartments Walking Distance to the Beach
Kargicak, Turquie
depuis
$136,669
Vous regardez
Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Mahmutlar, Turquie
depuis
$107,202
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$583,970
Le projet est situé dans le quartier prometteur et en développement de Beyoglu. Malgré l'emplacement central du complexe, l'atmosphère pour les résidents est calme et calme.Conçu par le célèbre architecte Han Tumertekin, lauréat du prix Aga Khan. Le complexe résidentiel allie style tradition…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic city view in ecologically clean area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquie
depuis
$812,783
Convient pour la citoyenneté et le permis de séjour.Ce complexe familial accueillant comprend des appartements et des duplex avec 2-6 chambres, jardin et terrasses. Dans le bâtiment il y a une piscine, sauna, hammam, salle de sport.Situé dans une zone écologique à côté de la colline de Camli…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquie
depuis
$1,35M
Nous proposons des appartements lumineux avec une vue pittoresque sur la forêt.La résidence dispose d'une piscine extérieure et d'un solarium, d'un parking, d'une sécurité, d'un terrain de sport, d'une salle de fitness.Emplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à proxi…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller