Complexe résidentiel Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.

Meublé appartement d'une chambre (1+1) 56 m2 avec vue sur la montagne dans le complexe Tekinoğlu.

Ce projet est situé à 400 mètres de la plage, sur le troisième littoral. Le complexe résidentiel se trouve à moins de 5 minutes à pied des transports, des boutiques, des cafés, des restaurants, des pharmacies.

Le mardi et le samedi, un marché fermier se tient dans la région de Mahmutlar.

Le complexe a une superficie totale de 7 200 m2, se compose de 2 blocs, 12 étages, 288 appartements.

Le complexe est parfait pour la résidence permanente et pour la location toute l'année.

Achèvement de la construction - commandé en 2023.

Principales caractéristiques:

Sols en céramique et en marbre

Portes intérieures

Portes d'entrée blindées

Vitrage panoramique

Cuisine intégrée + comptoir en granit

Meubles intégrés dans les salles de bains, lavabo, toilettes suspendues, cabine de douche

Roulements en aluminium + verre sur balcons

Infrastructure:

Piscine extérieure avec toboggans

Piscine intérieure chauffée

Sauna

Hammam turc

Zone de loisirs

Fitness

Terrain de football, de volleyball et de tennis

Aire de jeux pour enfants

Café-bar

Réception

Jardin paysager

Gardien

Caméras CCTV 24/7

Stationnement

Ascenseurs

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.