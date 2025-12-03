  1. Realting.com
Complexe résidentiel Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Insu, Turquie
depuis
$95,550
Le projet comprend un immeuble résidentiel de 12 étages. Il y a deux appartements dans le bâtiment. Le projet est un petit complexe résidentiel avec pergolas et différentes zones de loisirs.Emplacement et infrastructure à proximité Quartier de Yenisehir, en face du centre commercial SAYAPARK…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel GALA
Complexe résidentiel GALA
Complexe résidentiel GALA
Complexe résidentiel GALA
Yenisehir, Turquie
depuis
$50,642
L'année de construction 2022
Nombre d'étages 15
Surface 60–80 m²
2 objets immobiliers 2
LCD: Gala. Adresse: Turquie,. Mersin, pn. Yenishehir. Centre-ville. Dans le bloc complexe 1, gazifié, chauffage centralisé, système d'incendie. Début de la construction: novembre 2021. Fin de la construction: novembre 2022. Le coût dépend de l'étage sélectionné. Il y a des appartement…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0
75,000
Apartment 2 chambres
80.0
90,000
Développeur
ILKEM YAPI
Laisser une demande
