Complexe résidentiel Finished apartments 1+1 and 2+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.

Appartements à vendre dans le complexe Yekta Kingdom Premium:

d'une chambre (1 + 1), d'une superficie de 68 m2.

avec deux chambres (2 + 1), une superficie de 124 m2.

Le plus grandiose et impressionnant dans son projet d'échelle de la ville d'Alanya. Sur un terrain de 3 hectares, une résidence résidentielle sera construite, qui deviendra un nouveau symbole du quartier Mahmutlar.

C'est un complexe résidentiel d'élite situé sur la côte méditerranéenne, dans la partie la plus chaude de la Turquie. C'est l'incarnation de nos nombreuses années d'expérience dans la construction de haute qualité.

L'emplacement du projet correspond au statut d'un complexe résidentiel haut de gamme : une courte distance de la mer, la proximité du centre-ville et la présence de supermarchés, pharmacies, banques, cafés et installations sociales à proximité.

Le complexe est une maison de style moderne avec un éclairage artistique de haute qualité. Façades sobres et laconiques de nobles nuances chaudes avec vitrage panoramique. L'arrangement en cascade des blocs du complexe résidentiel suggère des vues uniques de presque tous les appartements!

Le complexe résidentiel sera entouré par une magnifique nature méditerranéenne, et le territoire sera immergé dans la verdure ! Le jardin du complexe n'est en aucun cas inférieur aux parcs du palais - il y aura de nombreux lits de fleurs, chemins, étangs et fontaines.

L'axe central du territoire sera une fontaine musicale légère et dynamique ! Le long il y aura un chemin de marche menant au centre de l'ensemble de jardin - une piscine à débordement. Sur les côtés gauche et droit de la fontaine musicale il y aura aussi de grandes piscines et des aires de loisirs avec jacuzzis, chaises longues, gazebos et salons avec des canopées. Le jardin sera complété par une composition de plantes tropicales, un parcours de minigolf et un cinéma en plein air !

Dans la partie nord, derrière le jardin principal, il y aura un grand parc aquatique avec divers toboggans, une piscine avec une vague artificielle. Pour les sports, il y aura deux courts de tennis et un parc à cordes pour enfants. Pour les loisirs, il y aura un espace barbecue avec tables et amphithéâtre pour les fêtes. Et une grande salle pour des événements spéciaux dans un des blocs du complexe.

Le territoire fermé du complexe et la sécurité assureront la sécurité des loisirs pour les adultes et les enfants.

Le projet prévoit un stationnement souterrain pour 300 voitures. La sécurité sera assurée par un système de surveillance vidéo moderne, le territoire du complexe sera desservi par un personnel d'employés qui surveillera l'ordre et la propreté dans le complexe, ainsi que de résoudre les problèmes domestiques actuels des résidents.

Le territoire adjacent sera aménagé à la classe la plus élevée et deviendra un environnement confortable et sûr pour les loisirs pour les résidents de tous âges.

Achèvement de la construction: 1er trimestre de 2025.

Principales caractéristiques:

Bidet intégré dans les toilettes

Tous les appareils ménagers

Plafonniers

Accès par cartes à puce individuelles

Cabine de douche

Belle vue

Meubles de salle de bains

Portes intérieures

Fenêtres panoramiques

Chauffage au sol dans la salle de bain

Chauffage au sol dans toutes les chambres

Préparation des volets roulants

Éclairage localisé

Télévision par satellite

Filtre à eau potable à l'entrée

Finition fine

Hamam sur le territoire

Spa centre

Piscine intérieure chauffée

Douche tropicale

Salle de loisirs

Infrastructure:

Entrée par cartes sur le territoire du complexe

Système de sécurité

Espace vert paysager

Fontaines musicales

Chemin du ciel - un pont flottant.

2 piscines extérieures

Piscine à débordement

8 jacuzzis

4 piscines pour enfants jusqu'à 3 ans

Zones de loisirs paysagères avec un couvert solaire

Gazebos

Aire de loisirs verte

Jardin tropical

Zone de marche avec miniatures

Cinéma en plein air

Zone de loisirs avec hamacs

Parking fermé pour 300 voitures

Ascenseurs et escaliers mécaniques pour se déplacer sur le territoire

Toilettes et douches dans tout le complexe

Zones de loisirs actives

Aquapark pour adultes

Aquapark pour enfants

Piscine avec vagues artificielles

Zone d'éclaboussure (fusée sèche)

Espaces barbecue pour 200 personnes

Domaine d ' activité

Mini club pour enfants (avec scène, cuisine et place pour une zone photo)

Équipement de sport sur le territoire ouvert

aire de jeux ouverte avec toboggans et balançoires

Parc à corde

Parc des échecs

Tennis de table

Mini golf

2 courts de tennis

Multicourt

