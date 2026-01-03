  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Tarse
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarse, Turquie
depuis
$101,959
Complexe résidentiel aménagé avec de nombreux équipements, y compris jardin avec fontaines, TV satellite, sports et terrains de jeux, sécurité, gazebos pour les loisirs. Les appartements sont prêts à louer.Tous les blocs ont trois chambres. Dans tous les blocs et à chaque étage sur 4 apparte…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarse, Turquie
depuis
$79,237
Le projet se compose de 7 blocs. Le projet comprend des appartements avec 1-2 chambres.Complexe résidentiel avec différents espaces de loisirs: cafés, restaurants, boutiques, gazebos, terrain de basket, etc.Versement de la tranche initiale de 50 %.Emplacement et infrastructure à proximité A …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller