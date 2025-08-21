  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.

Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.

Kestel, Turquie
depuis
$107,077
ID: 27472
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Kestel

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 60 m2, au deuxième étage.

Nouveau complexe résidentiel moderne de luxe à Kestel, l'un des quartiers les plus pittoresques d'Alanya.

Le complexe se compose de six blocs, la distance de la mer est seulement 400 mètres, toute l'infrastructure nécessaire pour la vie et les loisirs est à distance de marche, également à proximité est l'école russe "Classic-M".

Achèvement de la construction: livraison.

Infrastructure:

  • Grande piscine extérieure avec toboggans
  • Piscine intérieure chauffée
  • Bain turc
  • Sauna
  • Salles de massage
  • Centre de remise en forme
  • Billard et tennis de table
  • Jeux PlayStation et écrans TV
  • Tennis, terrains de basketball
  • Aire de jeux pour enfants
  • Espace barbecue avec gazebos
  • Stationnement
  • Sécurité 24 heures sur 24

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Kestel, Turquie

