Complexe résidentiel Furnished apartment 1+1 in the Calypso Residence complex.

Appartement meublé d'une chambre (1+1) de 60 m2, au deuxième étage.

Nouveau complexe résidentiel moderne de luxe à Kestel, l'un des quartiers les plus pittoresques d'Alanya.

Le complexe se compose de six blocs, la distance de la mer est seulement 400 mètres, toute l'infrastructure nécessaire pour la vie et les loisirs est à distance de marche, également à proximité est l'école russe "Classic-M".

Achèvement de la construction: livraison.

Infrastructure:

Grande piscine extérieure avec toboggans

Piscine intérieure chauffée

Bain turc

Sauna

Salles de massage

Centre de remise en forme

Billard et tennis de table

Jeux PlayStation et écrans TV

Tennis, terrains de basketball

Aire de jeux pour enfants

Espace barbecue avec gazebos

Stationnement

Sécurité 24 heures sur 24

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.