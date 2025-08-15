  1. Realting.com
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.

Mahmutlar, Turquie
depuis
$134,003
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
ID: 27430
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Mahmutlar

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement meublé de deux chambres (2+1) de 80 m2 dans le complexe Novita Deluxe.

Novita Deluxe Résidence est un complexe résidentiel de luxe avec toutes les commodités, situé à Mahmutlar, 200 mètres de la mer, 10 km du centre d'Alanya et 30 km de l'aéroport international de Gaspasa.

Toutes les infrastructures nécessaires - supermarchés, cafés et restaurants, pharmacies, sports et terrains de jeux, succursales bancaires, marché, etc. - à distance de marche.

Le complexe se compose de deux blocs de 12 étages d'architecture moderne, comprend 144 appartements.

Date d'achèvement : 2023

Infrastructure:

  • Espace vert paysager
  • Piscine extérieure avec toboggans
  • Piscine pour enfants
  • Salle de bains et de détente
  • Barre de piscine
  • Service de conciergerie
  • Ascenseurs panoramiques
  • Restaurant
  • Piscine intérieure
  • Gymnase
  • Sauna, hammam
  • Salle de conférence
  • Télévision par satellite
  • Internet Wi-Fi
  • Salle de jeu (ping-pong, billard)
  • Espace barbecue, gazebos
  • Aire de jeux pour enfants
  • Terrain de tennis
  • Gardien-gardeur
  • Stationnement souterrain
  • Parking extérieur
  • Générateur de sauvegarde
  • Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Mahmutlar, Turquie

