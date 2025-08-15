Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.

Appartement meublé de deux chambres (2+1) de 80 m2 dans le complexe Novita Deluxe.
Novita Deluxe Résidence est un complexe résidentiel de luxe avec toutes les commodités, situé à Mahmutlar, 200 mètres de la mer, 10 km du centre d'Alanya et 30 km de l'aéroport international de Gaspasa.
Toutes les infrastructures nécessaires - supermarchés, cafés et restaurants, pharmacies, sports et terrains de jeux, succursales bancaires, marché, etc. - à distance de marche.
Le complexe se compose de deux blocs de 12 étages d'architecture moderne, comprend 144 appartements.
Date d'achèvement : 2023
Infrastructure:
