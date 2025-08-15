Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in the Novita Deluxe complex.

Appartement meublé de deux chambres (2+1) de 80 m2 dans le complexe Novita Deluxe.

Novita Deluxe Résidence est un complexe résidentiel de luxe avec toutes les commodités, situé à Mahmutlar, 200 mètres de la mer, 10 km du centre d'Alanya et 30 km de l'aéroport international de Gaspasa.

Toutes les infrastructures nécessaires - supermarchés, cafés et restaurants, pharmacies, sports et terrains de jeux, succursales bancaires, marché, etc. - à distance de marche.

Le complexe se compose de deux blocs de 12 étages d'architecture moderne, comprend 144 appartements.

Date d'achèvement : 2023

Infrastructure:

Espace vert paysager

Piscine extérieure avec toboggans

Piscine pour enfants

Salle de bains et de détente

Barre de piscine

Service de conciergerie

Ascenseurs panoramiques

Restaurant

Piscine intérieure

Gymnase

Sauna, hammam

Salle de conférence

Télévision par satellite

Internet Wi-Fi

Salle de jeu (ping-pong, billard)

Espace barbecue, gazebos

Aire de jeux pour enfants

Terrain de tennis

Gardien-gardeur

Stationnement souterrain

Parking extérieur

Générateur de sauvegarde

Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.