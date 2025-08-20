  1. Realting.com
Complexe résidentiel Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.

Oba, Turquie
$145,485
15
ID: 27464
Dernière actualisation: 20/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement d'une chambre (1+1) 52 m2 dans le complexe SPA premium Best Home 46 - Oba Privilege.

Un ensemble d'appareils ménagers (réfrigérateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson, four, hotte d'extraction, lave-linge), air conditionné dans chaque chambre, planchers chauffés dans les salles de bains et un chauffe-eau traversant - inclus dans le prix!

Nous présentons à votre attention un projet d'un complexe résidentiel haut de gamme dans l'une des meilleures zones d'Alanya - Oba, sur la côte méditerranéenne, du meilleur développeur de la région.

Le complexe est situé sur un terrain de 13.000 m2, dont 10.000 m2 est la zone locale avec une variété d'infrastructures, le complexe sera composé de 7 blocs de 5 étages, la distance à la mer est 3.000 mètres.

A proximité se trouvent également des écoles et des collèges privés, de grands supermarchés et magasins, ainsi qu'un grand hôpital public et plus encore.

Date d'achèvement: livrée en 2025.

Infrastructure:

  • Piscine extérieure (700 m2)
  • Jacuzzi
  • Piscine pour enfants
  • Aire de jeux pour enfants
  • Cinéma en plein air
  • Zones récréatives
  • Espace yoga
  • Espace de travail
  • Billards
  • Tennis de table
  • Piscine intérieure
  • Bain turc
  • Sauna
  • Salle du sel
  • Jacuzzi
  • Zone de loisirs
  • Gymnase
  • Salle de jeux pour enfants
  • Café
  • Parking intérieur (252 places de stationnement)
  • Sécurité 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Oba, Turquie

