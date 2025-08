Complexe résidentiel First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand

Découvrez l'équilibre parfait du patrimoine et du luxe contemporain dans un sanctuaire exotique inspiré de la riche histoire de Laguna Phuket. Autrefois site historique des mines d'étain de Phuket, la terre a depuis longtemps été transformée en paysages verts luxuriants d'une station balnéaire intégrée de classe mondiale. Pourtant, son histoire s'inscrit dans la conception réfléchie de ce nouveau développement résidentiel exclusif.

Comprenant une, deux et trois chambres à coucher, ainsi que de spacieux penthouses de deux et trois chambres, les résidences sont soigneusement aménagées dans 5 immeubles interconnectés, en forme de doigts, de hauteur basse. Ce design unique maximise les vues panoramiques, garantissant à chaque unité des couchers de soleil à couper le souffle et une vue imprenable sur le terrain de golf et le paysage tropical environnant. Certaines résidences de plain-pied disposent également de piscines privées ou de jardins luxuriants, ajoutant une touche supplémentaire de luxe et d'intimité.

Une palette naturelle de bois léger, de tons de terre et de textures de pierre améliore la connexion à l'extérieur, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. L'aménagement paysager luxuriant célèbre la beauté tropicale de Phuket, avec des palmiers et des cocotiers, des jardins sereins et 4 piscines communautaires de forme libre – complètes avec des terrasses de soleil, des barbecues d'alfresco, et des espaces sociaux élégants – tous ornés de Mosaïques bleues thaïes, des résidents en rogne un style de vie de détente refendu.

Avantages

Une équipe de service dédiée aux propriétaires est facilement disponible pour les propriétaires, et une équipe professionnelle sera toujours disponible pour aider dans l'entretien et les services de location - assurer l'administration et la supervision des maisons de premier niveau toute l'année.

En outre, des programmes spéciaux de bénéficiaires exceptionnels pour les propriétaires. Cela comprend une année de gestion et d'assurance gratuite, ainsi que des avantages de style de vie tels qu'une année d'inscription gratuite à la maternelle sur place. Vous pouvez également bénéficier d'une réduction généreuse sur les frais d'entrée dans les principales écoles internationales ainsi que les bénéfices médicaux et de santé.

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé au sein de la prestigieuse communauté Laguna Phuket, le complexe bénéficie d'un emplacement inégalé défensé par la nature, la tranquillité et la commodité. Les résidents sont parfaitement positionnés pour profiter du meilleur de Phuket, avec les eaux étincelantes de Bang Tao Beach à seulement un court trajet en voiture et des repas primés, des spas de luxe, et le championnat Laguna Golf Phuket parcours tout à portée de main. Malgré cette proximité, complexe de gens une retraite sereine, entouré de verdure luxuriante, donnant sur des jardins paisibles paysagés qui évoquent un sentiment de calme et d'exclusivité.