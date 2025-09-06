Complexe résidentiel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Un condominium moderne dans le complexe Andaman City, situé dans la région de Choeng Thalei (Phuket), à seulement 500 mètres de la plage de Bang Tao.
Le projet comprend deux bâtiments de 7 étages d'une superficie totale d'environ 9,5000 m2 et seulement 311 appartements. Les appartements au rez-de-chaussée ont un accès direct aux piscines communes ou privées.
Gestion complexe - Radisson Hotel Group:
L'emplacement dispose d'une infrastructure bien développée: terrains de golf, centres de spa, restaurants internationaux, clubs sportifs, zones commerçantes Boat Avenue et Porto de Phuket sont situés à proximité. Organisation mondiale de la santé L'aéroport est à environ 30 minutes en voiture.
Date d'achèvement : Q4 2026.
Infrastructure:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.