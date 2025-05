Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand

Nous offrons des appartements meublés.

La résidence dispose d'un espace de co-travail et d'une salle de jeux, d'une piscine de 30 mètres de long et d'un jacuzzi, d'une piscine pour enfants, d'un centre de fitness et d'un espace de yoga, d'un solarium, de jardins, d'un parking, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance. La terrasse sur le toit offre une vue pittoresque sur toute l'île.

Propriété - En franchise.

Achèvement - 3ème trimestre de 2025.

Installation.

30% - acompte

70% - jusqu'à la fin

La revente est possible après paiement de 30%.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe résidentiel est situé à proximité de Wichit Songkram Road, d'où vous pouvez facilement obtenir à la fois à Patong Beach, les hôpitaux, les principales écoles internationales, et Central Festival Shopping Mall, qui est considéré comme le meilleur centre commercial de Phuket (550 m), par transfert régulier.