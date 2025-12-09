Quartier résidentiel FANTASEA CONDO CHALONG

Investir dans des appartements uniques qui offrent des rendements élevés et des hausses de prix chaque année.
Installation !
Appartement entièrement meublé !
FANTASEA CONDO CHALONG sera situé au cœur de Chalong, en face du Robinson Lifestyle Mall. Ce projet offre la combinaison parfaite d'accessibilité et de beauté naturelle, soutenant les désirs et les préférences de chaque résident.
Équipements: parking, piscine, espace de coworking, fitness, sécurité 24/7.
Lieu:
à quelques minutes en voiture des plages pittoresques du sud;
- il y a de nombreux magasins, restaurants et divertissements;
- près d'une école internationale.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours