  2. Thaïlande
  3. Chalong
  4. Quartier résidentiel FANTASEA CONDO CHALONG

Quartier résidentiel FANTASEA CONDO CHALONG

Chalong, Thaïlande
depuis
$78,998
;
9
ID: 33041
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Mueang Phuket
  • Ville
    Chalong

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Investir dans des appartements uniques qui offrent des rendements élevés et des hausses de prix chaque année.
Installation !
Appartement entièrement meublé !
FANTASEA CONDO CHALONG sera situé au cœur de Chalong, en face du Robinson Lifestyle Mall. Ce projet offre la combinaison parfaite d'accessibilité et de beauté naturelle, soutenant les désirs et les préférences de chaque résident.
Équipements: parking, piscine, espace de coworking, fitness, sécurité 24/7.
Lieu:
à quelques minutes en voiture des plages pittoresques du sud;
- il y a de nombreux magasins, restaurants et divertissements;
- près d'une école internationale.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours

Localisation sur la carte

Chalong, Thaïlande

Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
