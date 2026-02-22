Complexe résidentiel VIP SPACE ODYSSEY

  1. Realting.com
Rawai, Thaïlande
depuis
$112,929
27/01/2026
$112,929
27/03/2025
$103,755
26/04/2024
$114,757
;
12
ID: 19540
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Mueang Phuket
  • Ville
    Rawai

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

À propos du complexe

Русский Русский

Objet attrayant pour l'investissement!

Un revenu garanti de 6 % pour les trois premières années.

Installation !

A 800 mètres de la plage de Rawai !

VIP Space Odyssey est placé sur un fond de collines boisées.

Équipements: salle de sport, piscine à débordement sur le toit, chambre d'enfants.

Lieu:

- Plage de Rawai, 800m;

- Plage de Nai Harn, 3 km;

- Plage de Yanui, 3,5 km;

- restaurants;

- les centres commerciaux;

- les centres de divertissement;

- SPA et plus.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

Localisation sur la carte

Rawai, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
