Complexe résidentiel Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand

Cette copropriété moderne avec un style romantique unique captive dès la première seconde avec son atmosphère chaleureuse et un sentiment de sérénité absolue. Un cocktail sensationnel de nuances légères, de formes étonnamment simples et d'intérieurs caractéristiques crée un sentiment d'espace et met parfaitement en valeur la diversité de la nature environnante. Ici vous trouverez une vaste gamme de services pour répondre à tous les besoins. Lorsqu'on se familiarise avec les espaces communs, le mot perfectionnisme dans son meilleur sens vient immédiatement à l'esprit, et les zones adjacentes aux espaces résidentiels cachent la simplicité et la tranquillité dans leur forme la plus pure. Pour les vrais connaisseurs d'une ambiance romantique. Le complexe offre 48 logements élégants avec 1 et 2 chambres et une bonne infrastructure:

Espace de réception

Restaurant

Barre de toit

Piscine à débordement avec vue sur la mer

Zone de coucher du soleil

Centre de yoga

Lave-linge

Espace commercial

Parking

Service de navette pour la plage de Nai Harn

Sécurité 24 heures sur 24

A seulement 2 minutes de la plage de Rawai.

Piscine à débordement sur le toit avec vue imprenable sur la mer.

Navette de plage disponible.

AvantagesEmplacement et infrastructure à proximité

Condominium est idéalement situé à distance de marche de la plage de Rawai sur la haute vue à la fois Promthep Cape et Nai Harn Beach. Cet emplacement permet de profiter des plages et des couchers de soleil charmants tous les jours, visiter des fêtes de luxe dans les clubs de plage populaires autour, profiter de restaurants gastronomiques internationaux ou visiter de petits cafés et boulangeries maison tout autour. Condominium est entouré de Villa Market, banque, magasins pratiques, sept-eleven, Tesco Lotus Express, point de taxi, agences de voyage et comptoirs d'échange.