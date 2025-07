Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand

Un nouveau complexe de villas premium dans la région de Pasak, composé de 37 villas tropicales modernes. Le projet comprend des maisons de deux et trois étages avec 3 et 5 chambres. Chaque villa allie architecture moderne avec lumière naturelle et décoration élégante, hauts plafonds et terrasses spacieuses. Le projet crée une atmosphère de convivialité et d'harmonie, combinant confort et sophistication. Les villas sont adaptées à la fois aux investisseurs et à un usage personnel.

Un emplacement populaire à Phuket avec un fort potentiel de croissance des prix.

La proximité des plages et des écoles internationales augmente l'attrait de la location.

Un logement haut de gamme avec une architecture moderne et une piscine privée offre un confort de vie élevé.

AvantagesEmplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé dans la zone pittoresque de Pasak avec un accès pratique aux principales attractions de Phuket. L'emplacement est à 3 km de la plage de Bangtao, à 2 km de la zone commerçante de Boat Avenue et de l'école internationale, offrant une facilité de mouvement et de proximité aux endroits clés, ce qui crée des conditions idéales pour une vie confortable.