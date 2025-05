Complexe résidentiel Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand

Les villas privées au bord du lac, entourées de montagnes et de forêts tropicales, sont le choix idéal pour ceux qui apprécient l'harmonie avec la nature et ne sont pas prêts à abandonner les commodités de la ville. Dans le complexe, vous pourrez profiter d'une large gamme de services et d'équipements de classe mondiale conçus pour un style de vie luxueux, la santé et la socialisation:

centre de fitness ultra-moderne

Restaurant gastronomique

café

bar sur le toit avec vue

zones pour se promener autour du lac et se détendre avec les enfants

aire de jeux moderne

espaces publics pour la détente et le travail confortable

larges rues

chemin d'accès à quatre voies

zones piétonnes et vertes

Installations et équipement dans la maison

Toutes les villas avec piscine privée sont équipées de climatisation, placards, cuisine et design paysager.

Le paquet de meubles est facultatif. Le pack de meubles comprend des meubles mobiles de haute qualité, des appareils ménagers, de la décoration, de la vaisselle et du linge de lit.

L'autonomie, l'efficacité énergétique et la réduction de l'impact environnemental sont assurées par l'équipement des villas avec des technologies d'économie d'énergie et la mise en œuvre d'initiatives écologiques telles que des panneaux solaires et la collecte d'eau de pluie.

Le complexe est équipé des systèmes de sécurité les plus modernes, y compris la surveillance vidéo 24 heures sur 24 et le contrôle d'accès au territoire.

Avantages

Plan de paiement

Dépôt de réservation - 2%

Signature du contrat d'achat et de vente dans les 30 jours suivant la réservation - 33%

Pilier de fondation fini - 15%

Structure en béton fini - 15%

Mur fini et structure du toit - 15%

Finition, mobilier intégré, peinture, installation de cadres de fenêtres et de portes - 15%

Transfert de l'enregistrement des terres - 5%

Emplacement et infrastructure à proximité

Les villas sont construites dans un paysage verdoyant, créant une atmosphère de forêt tropicale et offrant une intimité. L'environnement naturel met en valeur la beauté de votre maison au bord du lac.

Le complexe est stratégiquement situé le long de la côte nord-ouest de l'île Phuket, dans la région de Chong Thale, connu pour son infrastructure développée pour vivre confortablement. Cette région bénéficie également de sa proximité avec les célèbres plages de Bang Tao et Surin.