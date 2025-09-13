  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Choeng Thale
  4. Complexe résidentiel Residence 1+1 in the Radisson Blu 5* Phuket hotel, 350 meters from the sea.

Complexe résidentiel Residence 1+1 in the Radisson Blu 5* Phuket hotel, 350 meters from the sea.

Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$213,000
BTC
2.5335926
ETH
132.7964202
USDT
210 589.7997420
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
20
Laisser une demande
ID: 27989
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Choeng Thale

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Radisson Blu est situé parmi les complexes hôteliers de luxe exclusifs, à la frontière avec le parc national Sirinat, et Layan Beach est à 350 mètres.

À distance de marche et accès rapide aux transports, il y a des magasins, des cafés, des restaurants, des centres commerciaux de Porto de Phuket et de Boat Avenue, ainsi que le club de golf d'élite Laguna.

Phase 1 (vendue): complexe hôtelier opérationnel Laya Resort 5*

Phase 2 (en vente): Radisson Hôtel Blu, composé de trois bâtiments de 7 étages

Le projet offre aux investisseurs:

🟦Sous gestion - Radisson Blu depuis 15+10 ans.
🟦5 ans de loyer garanti de 6 % par an.
🟦Rapport de location du revenu net 70 % au propriétaire, 30 % à la société de gestion.

  • Période de remboursement de 5 à 7 ans
  • Croissance de la capitalisation jusqu'à 50% en 5 ans
  • Rendement prévu jusqu'à 17 % par an

🟦Le programme de location permet au propriétaire d'utiliser l'unité jusqu'à 4 semaines par an.

Cette condition est initialement spécifiée dans le contrat d'achat et de vente, ce qui signifie que vous ne perdrez l'argent investi en aucune circonstance, et votre revenu est garanti.

À vendre:

  • Studio - 25 m2
  • Unités d'une chambre - 35 m2 et 50 m2
  • Deux et trois chambres - 70 m2 et 75 m2

Bâtiment G: 209 unités • Bâtiment H: 230 unités • Bâtiment I: 94 unités.

🟦Toutes les résidences sont livrées « clé en main » - avec mobilier, appareils, textiles et vaisselle.

Droits de propriété

  • En franchise
  • Durée du bail - 30+30+30

Acompte 30%
Pas de versements jusqu'à la fin de la construction

Achèvement de la construction: 2ème trimestre de 2026.

Infrastructure:

  • Restaurants et bars
  • Zone de remise en forme
  • Coworking
  • Lobby
  • Piscines et aires de loisirs
  • Bien-être et SPA
  • Aire de jeux pour enfants de différents âges
  • Animation
  • Et bien plus encore

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Choeng Thale, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Laya Wanda Vista Resort
Phuket, Thaïlande
depuis
$154,216
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Thalang, Thaïlande
depuis
$1,06M
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a restaurant in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$313,022
Complexe résidentiel Enigma Residence
Rawai, Thaïlande
depuis
$94,404
Complexe résidentiel M Gallery Residences MontAzure Lakeside
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$274,596
Vous regardez
Complexe résidentiel Residence 1+1 in the Radisson Blu 5* Phuket hotel, 350 meters from the sea.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$213,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Afficher tout Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Complexe résidentiel Palmetto Park Condominium
Karon, Thaïlande
depuis
$144,261
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 7
Foreign real estate from 40,000 $. We will help you choose an object for free, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction;…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$739,930
La première phase du complexe résidentiel moderne sera composée de 6 villas de grande classe avec piscines, parkings et aires de loisirs. Type de propriété - Gratuit.Plan de paiement et étapes de construction:30% - début des fondations, colonnes et poutres de niveau inférieur, planchers en b…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Complexe résidentiel Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thaïlande
depuis
$111,013
Projet à Klong San, un des quartiers les plus anciens de Bangkok, près de la station de métro. Bâtiment en brique rouge avec loft de 1-2 chambres et appartements standard. Il offre une vue sur la ville. Certains appartements offrent une vue sur la rivière.Le concept d'aménagement paysager du…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller