Complexe résidentiel Residence 1+1 in the Radisson Blu 5* Phuket hotel, 350 meters from the sea.

Radisson Blu est situé parmi les complexes hôteliers de luxe exclusifs, à la frontière avec le parc national Sirinat, et Layan Beach est à 350 mètres.
À distance de marche et accès rapide aux transports, il y a des magasins, des cafés, des restaurants, des centres commerciaux de Porto de Phuket et de Boat Avenue, ainsi que le club de golf d'élite Laguna.
Phase 1 (vendue): complexe hôtelier opérationnel Laya Resort 5*
Phase 2 (en vente): Radisson Hôtel Blu, composé de trois bâtiments de 7 étages
Le projet offre aux investisseurs:
🟦Sous gestion - Radisson Blu depuis 15+10 ans.
🟦5 ans de loyer garanti de 6 % par an.
🟦Rapport de location du revenu net 70 % au propriétaire, 30 % à la société de gestion.
🟦Le programme de location permet au propriétaire d'utiliser l'unité jusqu'à 4 semaines par an.
Cette condition est initialement spécifiée dans le contrat d'achat et de vente, ce qui signifie que vous ne perdrez l'argent investi en aucune circonstance, et votre revenu est garanti.
À vendre:
Bâtiment G: 209 unités • Bâtiment H: 230 unités • Bâtiment I: 94 unités.
🟦Toutes les résidences sont livrées « clé en main » - avec mobilier, appareils, textiles et vaisselle.
Droits de propriété
Acompte 30%
Pas de versements jusqu'à la fin de la construction
Achèvement de la construction: 2ème trimestre de 2026.
Infrastructure:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.