Complexe résidentiel Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Le complexe est au cœur du paradis tranquille de Phuket, où le soleil, le sable et la mer s'entremêlent dans un cadre serein. Découvrez des espaces pour adorer et s'adapter à chaque style, avec des espaces privés et communautaires transformés par un sens de la communauté vibrante et des commodités illimitées, comme de nouvelles passions viennent vraiment à la vie.

Caractéristiques:

lobby

centre de fitness entièrement équipé

piscine et bain à remous

jardins et espaces lounge

Centre de coworking

co-cuisine communautaire

parc pour animaux de compagnie

Exploitation végétale

Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

50 % de stationnement

Complexe animalier - plusieurs étages alloués

Des trottoirs dédiés pour piétons créés

Conception adaptée aux personnes handicapées et aux enfants

Panneaux solaires et bornes de recharge pour voitures électriques installées

Possibilités supplémentairesEmplacement et infrastructure à proximité

Moments loin d'un large éventail d'équipements dont Porto de Phuket, Villa Market, Boat Avenue Market.

A seulement 8 minutes de la plage de Bang Tao, entouré de destinations de style de vie, dont Laguna Golf Club et Blue Tree Phuket à seulement 10 minutes.

Un voyage pratique de 7 minutes jusqu'à la Kajonkiet International School à Cherngtalay et HeadStart International School.

A seulement 30 minutes de l'aéroport international de Phuket