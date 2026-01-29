  1. Realting.com
Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$240,543
29/01/2026
$240,543
13/06/2024
$141,185
;
22
ID: 19957
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Choeng Thale

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Русский Русский

Facilité d'investissement ! Recettes de 7%!

Installation !

Meubles inclus dans le prix

Belle vue sur la mer!

AYANA Les hauteurs sont entourées de parcs nationaux et de végétation tropicale, près de la célèbre plage de Bang Tao. C'est un paradis isolé avec un accès facile à toutes les commodités de la ville.

Équipements : 3 piscines et cascades, bibliothèque de coworking, aire de jeux pour enfants, salle pour enfants, studio de fitness, sauna, hall.

Lieu:

- Layan Beach, 3 minutes.

- Laguna Phuket, 5 minutes;

- Golf de Laguna, 5 minutes;

- Boat Avenue, 10 minutes.

- Porto de Phuket, 10 minutes.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

Localisation sur la carte

Choeng Thale, Thaïlande

Complexe résidentiel Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thaïlande
depuis
$92,511
Complexe résidentiel New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$3,38M
Complexe résidentiel Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$150,831
Complexe résidentiel Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$236,000
Complexe résidentiel Bellevue Beachfront
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$131,474
Vous regardez
Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$240,543
Autres complexes
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Afficher tout Complexe résidentiel Laguna Park 2
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Phuket, Thaïlande
depuis
$538,495
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Laguna Park 2 is a modern-style townhouse project and villa consisting of 53 residential units - 28 townhouses and 25 villas. The project is located at: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Thailand, among tropical greenery. The project is located n…
Complexe résidentiel Luxurious project Botanica Hythe in the Bang Tao area.
Complexe résidentiel Luxurious project Botanica Hythe in the Bang Tao area.
Complexe résidentiel Luxurious project Botanica Hythe in the Bang Tao area.
Complexe résidentiel Luxurious project Botanica Hythe in the Bang Tao area.
Complexe résidentiel Luxurious project Botanica Hythe in the Bang Tao area.
Afficher tout Complexe résidentiel Luxurious project Botanica Hythe in the Bang Tao area.
Complexe résidentiel Luxurious project Botanica Hythe in the Bang Tao area.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$328,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Botanica Hythe is a premium vertical villa residential complex located in an exclusive area of ​​Phuket. The project embodies a philosophy of secluded luxury, with private pools, terraces, and panoramic views of the lake, mountains, and golf courses. Botanica Hythe offers a new level o…
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Afficher tout Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Complexe résidentiel Kvartira s vidom na more
Phuket, Thaïlande
depuis
$120,470
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 7
Harmony Naiharn is a premium condominium and apartment project with 5 star service and stunning views of the Andaman Sea. The complex is located in the heart of Ravai, 15 minutes from the beaches of Kata and Karon and within walking distance to the entire tourist infrastructure! The co…
