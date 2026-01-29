Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Facilité d'investissement ! Recettes de 7%!

Installation !

Meubles inclus dans le prix

Belle vue sur la mer!

AYANA Les hauteurs sont entourées de parcs nationaux et de végétation tropicale, près de la célèbre plage de Bang Tao. C'est un paradis isolé avec un accès facile à toutes les commodités de la ville.

Équipements : 3 piscines et cascades, bibliothèque de coworking, aire de jeux pour enfants, salle pour enfants, studio de fitness, sauna, hall.

Lieu:

- Layan Beach, 3 minutes.

- Laguna Phuket, 5 minutes;

- Golf de Laguna, 5 minutes;

- Boat Avenue, 10 minutes.

- Porto de Phuket, 10 minutes.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!