Complexe résidentiel Condominium with swimming pool, mountain and garden views, 700 metres from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand

Le projet comprend tout pour le divertissement familial, les sports et les activités de plein air.

Pour s'occuper de l'environnement naturel de Phuket, des technologies modernes et respectueuses de l'environnement ont été utilisées dans la construction.

Le complexe résidentiel dispose d'appartements de différentes configurations: studios, appartements standard avec 1-3 chambres, et duplex.

Caractéristiques des appartements Espace intérieur

Studios: cuisine, salle de bains, chambre et balcon.

Appartements d'une chambre: salon, cuisine, chambre, salle de bains et balcon.

Appartements de deux chambres: salon, cuisine et foyer, 2 chambres, salle de bains, 2 balcons dans chaque chambre. La chambre principale dispose d'un dressing et d'une salle de bains privative.

Appartements de trois chambres: hall, cellier, salon, cuisine et foyer, 3 chambres, salle de bains, 3 balcons dans chaque chambre. Deux des chambres ont leur propre dressing et salle de bains.

Duplex: terrasse avant, salon, cuisine, WC, débarras et escaliers, terrasse arrière, jardin devant la piscine, 2 chambres, 1-2 salles de bains, et salon.

Chaque unité est équipée de meubles et d'appareils, d'un contrôle automatique du climat, d'un système de climatisation centralisé et d'une technologie de la maison intelligente.

Installations et équipement dans la maison

Autres installations: espace de rangement pour bagages et valises, lit bébé et chaises hautes sur demande, magasin avec les produits de première nécessité, pharmacie, réservation d'excursions, restaurant et bar, navette vers la plage, rampes pour les poussettes et les personnes handicapées, club d'enfants, sentiers pédestres, espace de yoga et terrain de sport.

Avantages

Éco-amitié. Premier projet vert certifié EDGE en Thaïlande. Pour les propriétaires et les clients, cela signifie des économies allant jusqu'à 40% sur la consommation d'électricité et d'eau.

Programme de revenu garanti. Vous pouvez adhérer au programme de revenu garanti, qui vous permet de recevoir un revenu passif de 5 % par année sur la valeur du bien acquis pendant 3 ans.

Options pour les programmes d'investissement :

Option A: Le programme de revenu garanti consiste à payer 50 % du coût de l'appartement et à recevoir des versements pendant toute la période de construction pour la deuxième moitié du coût. Le paiement du revenu commence un an après le paiement à 100% du coût des appartements. Revenus locatifs - 5% Nombre d'années - 3 1er paiement 50% 2ème paiement 20% 3ème paiement: 20% 4ème paiement 10%

Option B: Conditions spéciales pour les citoyens thaïlandais ayant un revenu de 5 % pendant 3 ans. La deuxième partie est divisée en 12 versements mensuels pour un total de 20% moins les frais de réservation. Revenus locatifs - 5% Nombre d'années - 3 1er paiement 5% 12 mensualités: 20% - la somme de tous les paiements moins les frais de réservation Dernier paiement: 75%

Programme de pool de location

Vous pouvez vous joindre au programme de revenu locatif de la piscine de location, qui vous permet de recevoir 60 % du revenu locatif. Options de programme d'installation :

Option A: 1er paiement: 100%

Option B: 1er paiement 50% 2ème paiement 20% 3ème paiement: 20% 4ème paiement 10%

Modalités de paiement :

Paiement de la réservation: THB 100 000 dans les 3 jours ouvrables suivant la date de signature de la réservation

1er paiement: dans les 30 jours suivant la réservation (moins le montant de la réservation)

2ème paiement: à l'achèvement du vitrage du bâtiment A (mars 2023)

3ème paiement: à l'achèvement des travaux de façade du bâtiment A (mai 2023)

4ème paiement : à l'achèvement de l'aménagement paysager (juillet 2023)

700 mètres de la plage de Bang Tao

A 2 km du lagon, la zone de loisirs la plus exclusive de l'île

10 minutes en voiture pour les courts de tennis, les terrains de golf et les services de spa

15 minutes en voiture des supermarchés Tesco Lotus et Macro

20 minutes en voiture pour l'aéroport.

Emplacement et infrastructure à proximité