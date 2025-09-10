  1. Realting.com
Complexe résidentiel Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$173,000
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
15
ID: 27955
In CRM: 002130
Dernière actualisation: 10/09/2025

Emplacement

  Pays
    Thaïlande
  État
    Phuket
  Région
    Thalang
  Ville
    Choeng Thale
  Village
    Ban Bang Thao

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

    Classe premium
    2025
    Аvec finition

Sécurité

  • Sécurité

Parking

  • Parking

Piscine
Gym
Zone clôturée

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Ci-dessus Element est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme avec toutes les commodités, situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Phuket - Chong Thale, à seulement 2,5 km de Bang Tao Beach.

Le complexe de style méditerranéen se compose de deux bâtiments de 7 étages, qui contiennent 263 unités - appartements avec une, deux et trois chambres, allant de 38 m2 à 138 m2.

Tous les appartements sont proposés avec une finition clé en main. Le design d'intérieur se fait dans un style méditerranéen, en couleurs claires.

A 5 minutes à pied du complexe se trouvent des magasins, des restaurants, des galeries commerciales Porto de Phuket et Boat Avenue, supermarché Villa Market. Près du complexe il y a un club de golf "Laguna", célèbres clubs de plage Xana et Catch, parc aquatique Blue Tree.

Possibilités d'investissement:

  • Possibilité de participation à la piscine de location
  • Rentabilité garantie: (les conditions sont fournies individuellement)
  • Gestion complexe: société de gestion internationale (en cours de discussion, mais quelqu'un de bien connu sera choisi)

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2025.

Infrastructure:

  • Territoire paysagé avec jardin
  • Deux piscines pour adultes, une pour enfants
  • Jardins de toit avec bars à cocktails
  • Réception dans le hall
  • Service de conciergerie
  • Complexe sportif professionnel Dynamique
  • Restaurants
  • Domaine de coworking
  • Club de jeux pour enfants
  • Bibliothèque multifonctionnelle
  • Sécurité du territoire 24/7
  • Un bus quotidien pour le supermarché, le parc aquatique et la plage

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Ban Bang Thao, Thaïlande

