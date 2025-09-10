Complexe résidentiel Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Ci-dessus Element est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme avec toutes les commodités, situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Phuket - Chong Thale, à seulement 2,5 km de Bang Tao Beach.

Le complexe de style méditerranéen se compose de deux bâtiments de 7 étages, qui contiennent 263 unités - appartements avec une, deux et trois chambres, allant de 38 m2 à 138 m2.

Tous les appartements sont proposés avec une finition clé en main. Le design d'intérieur se fait dans un style méditerranéen, en couleurs claires.

A 5 minutes à pied du complexe se trouvent des magasins, des restaurants, des galeries commerciales Porto de Phuket et Boat Avenue, supermarché Villa Market. Près du complexe il y a un club de golf "Laguna", célèbres clubs de plage Xana et Catch, parc aquatique Blue Tree.

Possibilités d'investissement:

Possibilité de participation à la piscine de location

Rentabilité garantie: (les conditions sont fournies individuellement)

Gestion complexe: société de gestion internationale (en cours de discussion, mais quelqu'un de bien connu sera choisi)

Achèvement de la construction : 4ème trimestre de 2025.

Infrastructure:

Territoire paysagé avec jardin

Deux piscines pour adultes, une pour enfants

Jardins de toit avec bars à cocktails

Réception dans le hall

Service de conciergerie

Complexe sportif professionnel Dynamique

Restaurants

Domaine de coworking

Club de jeux pour enfants

Bibliothèque multifonctionnelle

Sécurité du territoire 24/7

Un bus quotidien pour le supermarché, le parc aquatique et la plage

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.