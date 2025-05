Complexe résidentiel First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand

Situé sur un terrain surélevé à Pasak 8 avec 270 degrés de vue sur la montagne, complexe offre 4 types contemporains de villas balinais allant de 329 m2 à 711 m2 d'espace habitable. Toutes les villas privées sont terminées avec piscine, air conditionné, armoire intégrée, cuisine et design paysager.

Les villas premium sont vendues à titre de propriété totale (en franchise) et à bail à long terme (en Localhold): elles sont émises pour une durée de location de 30x3 ans sur le terrain.

Le paquet de meubles est facultatif.

La communauté comprend 6 courts de tennis US Open standards, 1400 m2 salle de gym, clinique, restaurants, SPA, et beaucoup d'autres installations avec vie illimité adhésion pour les propriétaires et les locataires.

Hauteurs de plafond dans les chambres 2,6-3.5 m

Fenêtres et systèmes de portes 2,6 m de haut, cadres en aluminium avec revêtement en poudre

Système de chloration du sel avec pompe et filtre dans la piscine

Sols en carrelage de porcelaine

Éviers, toilettes et appareils de plomberie Cotto/Kohler, ou équivalent

Climatiseurs avec télécommande

Ventilateurs de plafond dans le salon, chambre familiale et chambre principale

Citernes septiques

Caractéristiques des appartementsEmplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé littéralement au centre de la meilleure infrastructure de l'île et les plages mondialement célèbres de la côte ouest - Bang Tao et Layan. Il est situé dans un endroit calme, au point culminant de la région de Pasak, parmi les plantations de caoutchouc pittoresques qui poussent le long de la rue Srisoonthorn, à 3 minutes du centre de divertissement et du parc aquatique Blue Tree et l'une des meilleures écoles internationales de Phuket Headstart. A quelques pas du bruit touristique et des embouteillages - calme et calme règnent ici, mais en même temps, à quelques minutes en voiture des plages, des magasins, des restaurants et des discothèques.

Les eaux chaudes d'azur de la plage de Bang Tao sont à 4 km, la belle plage de Surin est à 7 km, et le parc national calme et la plage de Layan sont situés à 6 km au nord. Un court voyage de 3 kilomètres - et vous êtes au centre de l'activité commerciale de Boat Avenue, où il ya des dizaines de restaurants avec la cuisine nationale du monde entier, supermarchés européens, marchés de nuit, lieux de concerts avec musique live, bars de vin et de bière, clubs de plage, zones de divertissement pour enfants, un golf de 18 trous et bien plus encore! Pour ceux qui voyagent souvent : L'aéroport international de Phuket est à seulement 18 km.