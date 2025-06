Complexe résidentiel

Le nouveau projet, Turtle Lake Bangatao, est situé sur l'une des plages les plus prestigieuses de l'île de Phuket. La caractéristique principale de la copropriété est le grand jardin à distance de marche de la mer. Dans neuf bâtiments de 7 étages sont situés 637 appartements de taille allant de 31 m2 à 94 m2.

Plusieurs piscines seront construites dans la zone de copropriété, en boucle entre les bâtiments, ajoutant fraîcheur et fraîcheur. Au centre des piscines sera une grande clairière verte où le yoga ou d'autres activités peuvent être organisées. Une salle de gym et de boxe, un onsen et un sauna et une salle de yoga seront ouverts aux résidents. Un centre de co-travail et une bibliothèque ont été préparés pour les gens d'affaires. Les divertissements dans le complexe comprendront un club pour enfants, une salle de jeux avec PS et jeux de société, un cinéma, une salle avec simulateur de golf, un barbecue et un espace de fête.

Neuf bâtiments de 7 étages sont situés à côté de la plage de Bangtao, et la mer est à seulement 750 mètres. A 5 minutes en voiture du complexe se trouvent des restaurants, les arcades commerçantes Porto de Phuket et Boat Avenue, et le supermarché Villa Market. Près du complexe se trouvent le club de golf Laguna, les clubs de plage Xana, Maya et Catch, et le parc aquatique Blue Tree.

Sur le territoire du complexe: