  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Choeng Thale
  4. Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$194,002
;
15
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33040
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Choeng Thale

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Facilité d'investissement ! Recettes de 7%!
Installation !
Le mobilier est inclus dans le prix!
Belle vue sur la mer!
AYANA Les hauteurs sont entourées de parcs nationaux et de végétation tropicale, près de la célèbre plage de Bang Tao. C'est un paradis isolé avec un accès facile à toutes les commodités de la ville.
Équipements : 3 piscines et cascades, bibliothèque de coworking, aire de jeux pour enfants, salle pour enfants, studio de fitness, sauna, hall.
Lieu:
- Layan Beach, 3 minutes.
- Laguna Phuket, 5 minutes;
- Golf de Laguna, 5 minutes;
- Boat Avenue, 10 minutes.
- Porto de Phuket, 10 minutes.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours

Localisation sur la carte

Choeng Thale, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$134,894
Complexe résidentiel Exclusive residential complex of prestigious villas with pools and mountain views, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$2,43M
Complexe résidentiel Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$735,463
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$144,163
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden phase 2
Rawai, Thaïlande
depuis
$141,853
Vous regardez
Complexe résidentiel AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$194,002
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,15M
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 173–209 m²
2 objets immobiliers 2
Waterfront Residences est 3 bâtiments de basse vue sur la mer comprenant 33 appartements au cœur de Laguna Phuket, le plus beau complexe de villégiature en Asie. Chaque appartement de Waterfront Residences dispose d'espaces de vie spacieux et de chambres confortables avec une terrasse extéri…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
173.0 – 209.0
1,15M – 1,35M
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Chalong, Thaïlande
depuis
$1,54M
Le complexe comprend 28 villas avec 4 chambres et 5 salles de bains.Caractéristiques:2 places de stationnementpiscine d'eau saléeterrasseInstallations et équipement dans la maison air conditionnéarmoire intégréecuisineEmplacement et infrastructure à proximité École internationale - 9 minutes…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Afficher tout Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Complexe résidentiel New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Thaïlande
depuis
$536,410
Un condominium haut de gamme dans l'un des quartiers les plus recherchés de Pratumnak. 275 résidences de luxe entièrement meublées permettent à leurs propriétaires de profiter de la vie 5 étoiles, avec des installations de classe mondiale.L'infrastructure complexe:jardinsSalle de sportlobbyp…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller