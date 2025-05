Complexe résidentiel New residence with swimming pools and a restaurant in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand

Le complexe résidentiel moderne allie confort, style et fonctionnalité. Le projet est situé dans une zone pittoresque avec une infrastructure développée. La conception architecturale du complexe tient compte des dernières tendances ainsi que des normes environnementales. Chaque détail est basé sur la philosophie de l'harmonie avec le monde environnant. Le projet est un bâtiment de sept étages, qui comprend des studios et des appartements d'une chambre. Le vitrage panoramique vous permet de profiter de la vue et rend les appartements économiques et économes en énergie.

Avantages

Développeur fiable - développeur russe, inclus dans les 10 meilleurs développeurs dans le sud de la Russie, un participant actif sur le marché immobilier à Phuket.

Situation tranquille - distance de la première côte vous permet de profiter du silence et de la nature autour.

Le complexe est situé dans une zone premium, qui vous permet d'utiliser la riche infrastructure autour. Deux lacs à côté des zones piétonnes et des pistes cyclables.

Sécurité améliorée - système de surveillance vidéo, contrôle d'accès, sécurité incendie.

Emplacement et infrastructure à proximité

Bang Tao est la zone la plus élite de Phuket avec un potentiel élevé. C'est ici que se trouvent les hôtels, villas et condominiums de luxe les plus chers. Bang Tao Plage est l'un des endroits les plus prestigieux à Phuket. Il est inclus dans les 10 meilleures plages de Thaïlande. La longueur de la plage est de 8 km, ce qui vous permet de profiter de la paix et de l'intimité même en haute saison.

Le projet est situé à côté de la station d'élite Laguna. Non loin du complexe il y a des terrains de golf et un parc aquatique.