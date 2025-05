Complexe résidentiel Stylish new apartments surrounded by greenery and sea, Laguna Phuket, Thailand

Le nouveau développement est situé dans un paysage naturel luxuriant surplombant des lagunes tranquilles et complète le développement pionnier des lagunes Laguna, offrant aux propriétaires un endroit tranquille pour appeler maison entourée de jardins et de forêts.

Les résidents apprécieront de belles copropriétés de luxe qui complètent la vie tropicale avec confort et style. Les résidents auront un accès exclusif aux installations de loisirs sur le toit, y compris une piscine à débordement avec une vue imprenable et une terrasse extérieure spacieuse, un espace barbecue, des sièges confortables et des sentiers pédestres donnant sur la forêt et des lagons tranquilles. Les résidents ont également accès à toutes les commodités des Laguna Lakelands et de la station voisine de Laguna Phuket.

Des appartements spacieux avec des parcs sur le toit en plein air entourés d'un réseau de 15 kilomètres de sentiers ou de luxueuses villas aquatiques sont entourés de paysages expansifs, de forêts tropicales, de jardins botaniques et de lagons sereins.

Les résidents ont accès à un parc d'aventure à flanc de colline, un complexe de sports et d'eau, et un centre communautaire dans le centre-ville animé qui constitue l'épine dorsale de la communauté. Et pour couronner tout ça, un club de plage de classe mondiale.

Caractéristiques des appartements

Des résidences contemporaines élégantes décorées dans des couleurs naturelles neutres créent une atmosphère boisée, comme si la nature était à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison. Des plans d'étage spacieux avec une, deux et trois chambres sont idéales pour tous les besoins et les budgets. Toutes les résidences disposent d'espaces de travail uniques pour un style de vie hybride moderne et le travail à la maison. Le design ouvert et aéré s'inspire des couleurs et des textures de la forêt, qui s'harmonisent harmonieusement avec l'environnement naturel du jardin tropical, complété par des arbres et des arbustes adjacents aux balcons privés du complexe, situés entre pelouses vertes et prairies.

Les meubles intégrés (bébés, cuisines et appareils intégrés) et l'aménagement paysager sont inclus dans le prix. Les meubles, les œuvres d'art et le décor ne sont pas inclus dans le prix mais peuvent être achetés séparément.

Feux DEL

climatiseur de plafond/système de cloisonnement

planchers - grès en porcelaine, bois artificiel

Appareils de base - cuisinière à induction, hotte, unité d'élimination des déchets alimentaires

chauffe-eau pour le chauffage de l'eau

Installations et équipement dans la maisonAvantages

Les propriétaires recevront leur adhésion au programme de propriétaire de Sanctuary Club, qui permet aux propriétaires de bénéficier de réductions et de privilèges dans les stations balnéaires, les spas et les galeries du groupe Banyan dans le monde entier.

Pour les locations à court terme de 1 à 6 mois, les locations doivent être effectuées exclusivement par Banyan Leave. Pour les locations à plus long terme (6 mois ou plus), les locations peuvent être effectuées par le propriétaire ou un tiers.

Garantie de construction pour 5 ans à compter de la date d'achèvement.

La pleine propriété.