Complexe résidentiel CAPRI RESIDENCE

L'investissement est un objet attrayant !
Appartement moderne avec un revenu de location garanti jusqu'à 11,5%!
Installation !
Plage, 850m !
CAPRI RESIDENCE complexe résidentiel au cœur de la vie insulaire, dans l'un des endroits les plus recherchés de l'île.
Équipements : hall d'entrée, piscine, bar à piscine, espaces de loisirs, fitness, aire de jeux pour enfants, parking.
Lieu:
Catch Beach Club, 850m
- plage, 850m; - Mall Porto de Phuket ,5km;
- Rue commerçante Boat Avenue, 3 km.
Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût est indiqué au 04.06.2024. * Le coût peut varier selon le cours