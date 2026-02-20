  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Choeng Thale
  4. Complexe résidentiel CAPRI RESIDENCE

Complexe résidentiel CAPRI RESIDENCE

Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$151,875
27/01/2026
$151,875
03/06/2024
$128,187
;
7
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 19872
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Choeng Thale
  • Village
    Ban Bang Thao

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

L'investissement est un objet attrayant !

Appartement moderne avec un revenu de location garanti jusqu'à 11,5%!

Installation !

Plage, 850m !

CAPRI RESIDENCE complexe résidentiel au cœur de la vie insulaire, dans l'un des endroits les plus recherchés de l'île.

Équipements : hall d'entrée, piscine, bar à piscine, espaces de loisirs, fitness, aire de jeux pour enfants, parking.

Lieu:

Catch Beach Club, 850m

- plage, 850m; - Mall Porto de Phuket ,5km;

- Rue commerçante Boat Avenue, 3 km.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût est indiqué au 04.06.2024. * Le coût peut varier selon le cours

Localisation sur la carte

Ban Bang Thao, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$407,049
Complexe résidentiel VIP Karon
Karon, Thaïlande
depuis
$103,289
Complexe résidentiel New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,70M
Complexe résidentiel Nue Epic Asok Rama9
Bangkok, Thaïlande
depuis
$118,620
Complexe résidentiel Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$1,02M
Vous regardez
Complexe résidentiel CAPRI RESIDENCE
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$151,875
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Afficher tout Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Complexe résidentiel WING SAMUI CONDOMINIUM
Baan Chaweng Noi, Thaïlande
depuis
$80,645
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
TOP REAL ESTATE FROM 40,000 $ IN TAILAND! CALL! FREE CONSULTATION. Planning a real estate purchase in Thailand? We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Afficher tout Complexe résidentiel Laguna Bayside
Complexe résidentiel Laguna Bayside
Choeng Thale, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
BAYSIDE CONTEMPORAIRE VIVRESentez la brise marine tropicale en passant par ces nouvelles résidences à quelques minutes de Phuket, la plage la plus célèbre et la plus magique, sur l'île, la magnifique côte ouest centrale. Une collection de condominiums contemporains spacieux et de penthouses …
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala
Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala
Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala
Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala
Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala
Afficher tout Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala
Complexe résidentiel Rezidencia Karolina Komala
Kamala, Thaïlande
depuis
$104,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Surface 26–45 m²
2 objets immobiliers 2
🌴 Appartements en bord de mer à Phuket - 400 m de la plage de Kamala🌊 À seulement 5 minutes à pied de la plage🗝️ Une excellente option pour l'investissement, les vacances ou la résidence permanente.📍 Kamala est un quartier prestigieux et paisible, idéalement situé entre Patong et Bang Tao.✨ …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0
205,000
Appartement
26.0
104,000
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Realting.com
Aller