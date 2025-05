Complexe résidentiel Investment eco condominium with guaranteed yield of 5%, Layan, Phuket, Thailand

La copropriété d'investissement avec un rendement garanti de 5 % est conçue pour une vie à court terme et pour maximiser le rendement des investissements de location.

La philosophie du projet implique l'utilisation de matériaux durables, l'optimisation de l'espace et la conservation des ressources naturelles. Il offre un concept de « ville dans une ville » pour l'investissement et les affaires.

Une autre caractéristique de la copropriété est une terrasse sur le toit avec des équipements (champs de sport, salons), donnant sur les montagnes et la nature.

Caractéristiques des appartements

Le projet comprend des studios et des appartements de 1 à 2 chambres.

Les appartements au rez-de-chaussée ont des caractéristiques uniques: chacun possède sa propre terrasse privée où vous pourrez profiter de la tranquillité de la nature, ainsi que l'accès direct à la piscine.

Avantages

Rendement - 5% par an + piscine de location 70/30 pendant 5 ans.

Des versements sans intérêts sont disponibles jusqu'à la fin de la construction.

Conditions d'installation & #160;:

Frais de réservation - 200 000 baht

35 % - 15 jours après la réservation

20% - début de la construction

20% - achèvement des structures de base

15% - achèvement des appartements

10% - lors du transfert de biens (dépôt minimum)

Emplacement et infrastructure à proximité

La plage de Layan est une extension de la plage de Bang Tao dans le nord-ouest de Phuket et est proche de deux autres plages, Bang Tao et Banana Beach. Il est entouré de forêts tropicales et de zones protégées. Tous les lieux emblématiques de Bang Tao et Lagoon sont accessibles en 10 minutes de route du complexe.