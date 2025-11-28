Complexe résidentiel ROSKOSNYE APARTAMENTY S V NOVOM PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE

Les services de l'Agence pour la confrontation de l'accord "sous la clé" est gratuit pour l'acheteur!!!



Installations: Le nouveau complexe résidentiel avec un design architectural unique, développé par le célèbre bureau international Businessart, a le concept d'un espace moderne, confortable et en même temps esthétiquement attrayant, qui met en valeur le prestige et le statut élevé de ses habitants. Des terrasses spacieuses avec jardins verts, jacuzzi et piscines privées complètent le sentiment de légèreté et de vol, complétant l'image originale de la maison de club. Les façades sont décorées de calcaire naturel de haute qualité, qui est exploité en Allemagne. La texture de la pierre naturelle est complétée par des accents contrastés d'aluminium lisse de haute qualité d'une teinte harmonieuse. Chaque appartement dispose d'un vitrage panoramique à l'étage avec deux chambres vitrées. La décoration intérieure des appartements dans le paquet de base est faite de matériaux des principaux fabricants européens. La plomberie haut de gamme. Meubles et portes exclusifs.

Parquet en bois naturel écologique est parfaitement combiné avec des céramiques haut de gamme de marques italiennes et espagnoles. Les appartements disposent d'un système d'éclairage fonctionnel configurable, d'un système Smart Home, de planchers chauds, de systèmes de séparation, de chaudières électriques, de ventilation d'échappement des salles de bains, d'incendie, de détecteurs de mouvement et de fumée, d'un système de sécurité.

Sur le territoire du complexe: salles de fitness avec services de bien-être, une salle pour les événements culturels (concerts, festivals, expositions). Boutiques de marques mondiales célèbres. Parking souterrain.



Des appartements sont disponibles à la vente dans ce complexe. Pour plus d'informations sur la disponibilité et les prix, contactez-nous!!!



Lieu:

À distance de marche école internationale de langue anglaise;

A proximité se trouve la plus grande marina de yachts Porto Montenegro;

Dans des boutiques à distance de marche de marques chères, restaurants premium;

Aéroport de Tivat et Porto Montenegro - 5 minutes en voiture;

La capitale du Monténégro Podgorica et l'aéroport de Podgorica - 90 minutes en voiture;

Dubovnik - 110 minutes en voiture.

Nous vous aiderons à obtenir un permis de séjour pour l'immobilier!!!

Laissez-vous aider et louer !!



Avec notre aide, vous allez acquérir un objet liquide qui vous apportera des revenus!

CONSULTATION GRATUITE!!!



Nous faisons des offres en ligne!!



Agence immobilière enregistrée au Monténégro GATE Realty!

Nous sommes en contact avec nos clients !