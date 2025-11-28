Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat

Un nouveau projet exclusif de villas de luxe modernes, idéalement situé dans l'une des zones côtières les plus prometteuses, à seulement 6 km du centre de Tivat, dans le village de Kavac. Le complexe combine des normes de construction élevées, un design réfléchi et des vues panoramiques impressionnantes.

À propos du complexe :

C'est une collection fermée de six villas modernes. Chaque villa est l'incarnation du confort, de l'intimité et d'un style de vie contemporain, créé en harmonie avec la nature.

Le projet comprend:

• 3 villas à l'étage supérieur avec garage privé

• 3 villas au niveau inférieur avec double parking.

Principales caractéristiques:

• Terrains individuels à partir de 500 m2

• Superficie de la villa à partir de 180 m2

• Architecture contemporaine avec vitrage panoramique

• Matériaux haut de gamme et haute qualité de construction

• Grandes terrasses idéales pour la détente

• Possibilité de personnaliser l'aménagement intérieur.

Plan de paiement

Les acheteurs se voient offrir des modalités de paiement par étapes pratiques :

• 10 % — sur réservation

• 20% — après achèvement des travaux

• 30% — une fois la phase grise terminée

• 35% — après l'achèvement complet de la villa

• 5% — une fois la documentation finalisée.

Calendrier de mise en œuvre:

La construction du complexe devrait prendre de 10 à 12 mois à compter du début des travaux (janvier 2026).

Inclus dans le prix:

• Services gratuits de design d'intérieur

• Configuration de villa standard avec possibilité d'options supplémentaires sur demande.

Ce complexe est le choix parfait pour ceux qui apprécient l'esthétique moderne, le potentiel d'investissement et la tranquillité de la vie en mer. Choisissez une villa qui deviendra votre espace personnel de confort et d'inspiration.