  2. Monténégro
  3. Tivat
  Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat

Complexe résidentiel Villa complex in the suburbs of Tivat

Tivat, Monténégro
depuis
$753,616
;
17
ID: 32954
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2703
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 28/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Un nouveau projet exclusif de villas de luxe modernes, idéalement situé dans l'une des zones côtières les plus prometteuses, à seulement 6 km du centre de Tivat, dans le village de Kavac. Le complexe combine des normes de construction élevées, un design réfléchi et des vues panoramiques impressionnantes.

À propos du complexe :
C'est une collection fermée de six villas modernes. Chaque villa est l'incarnation du confort, de l'intimité et d'un style de vie contemporain, créé en harmonie avec la nature.

Le projet comprend:
• 3 villas à l'étage supérieur avec garage privé
• 3 villas au niveau inférieur avec double parking.

Principales caractéristiques:
• Terrains individuels à partir de 500 m2
• Superficie de la villa à partir de 180 m2
• Architecture contemporaine avec vitrage panoramique
• Matériaux haut de gamme et haute qualité de construction
• Grandes terrasses idéales pour la détente
• Possibilité de personnaliser l'aménagement intérieur.

Les acheteurs se voient offrir des modalités de paiement par étapes pratiques :
• 10 % — sur réservation
• 20% — après achèvement des travaux
• 30% — une fois la phase grise terminée
• 35% — après l'achèvement complet de la villa
• 5% — une fois la documentation finalisée.

Calendrier de mise en œuvre:
La construction du complexe devrait prendre de 10 à 12 mois à compter du début des travaux (janvier 2026).

Inclus dans le prix:
• Services gratuits de design d'intérieur
• Configuration de villa standard avec possibilité d'options supplémentaires sur demande.

Ce complexe est le choix parfait pour ceux qui apprécient l'esthétique moderne, le potentiel d'investissement et la tranquillité de la vie en mer. Choisissez une villa qui deviendra votre espace personnel de confort et d'inspiration.

Localisation sur la carte

Tivat, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

