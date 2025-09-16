Barrio residencial

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Two bedroom apartment for sale in Pržno. 🌊
The structure of the apartment is two-room and has 67m2 and 60m2. It is located on the third floor, and the price includes the corresponding parking space.
The distance from the beach is less than 2 minutes' walk.
