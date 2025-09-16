  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Miami
  4. Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

Miami, Estados Unidos
de
$2,582
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28663
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Estados Unidos
  • Región / estado
    Florida
  • Barrio
    Condado de Miami-Dade
  • Ciudad
    Miami

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, trosoban stan, od 96m2, na petom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe (od kojih je jedna master soba), dva kupatila, veseraj i terasa. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjeduje dva lifta i čiji se ulaz redovno održava. U cijenu zakupa uračunato je i garažno mjesto. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Miami, Estados Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$704
Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – Tivat
Miami, Estados Unidos
de
$3,873
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$587
Barrio residencial Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$587
Barrio residencial Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, Estados Unidos
de
$134,965
Está viendo
Barrio residencial Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$2,582
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Barrio residencial Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Barrio residencial Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Barrio residencial Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Barrio residencial Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Mostrar todo Barrio residencial Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Barrio residencial Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Miami, Estados Unidos
de
$164,306
Two-room apartment of 74m2 is located in a newer building at Stari Aerodrom. Well structured, sold fully equipped. It has a split system, the dining room is separated from the kitchen, each room has its own air conditioner. On the side there is a small storage room of 5m2 and a yard for us…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Estados Unidos
de
$528
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Keju.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial One bedroom apartment with the garage, City kvart
Barrio residencial One bedroom apartment with the garage, City kvart
Barrio residencial One bedroom apartment with the garage, City kvart
Barrio residencial One bedroom apartment with the garage, City kvart
Barrio residencial One bedroom apartment with the garage, City kvart
Mostrar todo Barrio residencial One bedroom apartment with the garage, City kvart
Barrio residencial One bedroom apartment with the garage, City kvart
Miami, Estados Unidos
de
$166,653
On the seventh floor of the building, a fully furnished apartment of 43m2 is for sale. Oriented south-east, the apartment includes a garage space as part of the price
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Estados Unidos
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
16.09.2025
Cómo comprar bienes raíces en EE. UU.: qué deben saber los inversores extranjeros
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
06.05.2025
¿A quiénes se les niegan con más frecuencia las visas estadounidenses? Estadísticas de rebote actuales
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
27.03.2025
¿Por qué Elon Musk vendió todas sus mansiones y dónde vive ahora?
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
22.01.2025
Las 10 mejores ciudades de EE. UU. para vivir: una guía detallada
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
09.10.2024
Cómo obtener una tarjeta verde de EE. UU. 2026: cuándo solicitarla, qué considerar y por qué se la pueden negar
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
18.09.2024
Educación en EE. UU.: todos los niveles, características e instituciones educativas de primer nivel
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
24.10.2022
«Solo ganancias y protección contra la inflación, no hay más beneficios». ¿Cómo invertir en el mercado inmobiliario estadounidense como extranjero y qué factores considerar?
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
03.03.2021
Permiso de residencia en EE. UU. por inversiones: todo sobre las características del programa EB-501
Mostrar todas las publicaciones