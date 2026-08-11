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Villas con piscina en venta en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

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Villa 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 799 m²
Número de plantas 2
AMAZING VILLA SEA VIEW l BEST PRICE l NO COMMISSION !!WE pleased to offer amazing project in…
$680,536
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Villa 6 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 448 m²
Número de plantas 2
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$2,89M
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Parámetros de las propiedades en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
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