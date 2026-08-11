Villas del mar en venta en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

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4 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 799 m²
Número de plantas 2
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$680,536
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Villa 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 780 m²
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$705,045
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Villa 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 773 m²
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$735,273
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Villa 5 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 3 340 m²
Al Wasayef Real Estate ofrece 5 Villa para dormitorios, todos los diseños de habitaciones de…
$1,09M
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Parámetros de las propiedades en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
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