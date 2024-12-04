Apart hotel Amra

  1. Realting.com
Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos
de
$204,000
;
10
ID: 33295
Última actualización: 7/2/26

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Umm al-Qaywayn

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    30

Sobre el complejo

🏝️ AMRA es la primera estación de bienestar premium en la laguna UAE prístina!
📍 Umm al-Qaiwain es una reserva natural ecológica junto al mar, a sólo 20 minutos del Wynn Casino en la isla de Marjan.

🔹 Concepto del proyecto:

✅UAE primera estación de bienestar de lujo integrada
✅Ecología: restauración de corales con ArchiREEF, laguna protegida con mangrama
✅Vista al 100% del mar desde los 816 apartamentos en tres torres
✅Tecnologías inteligentes: robot personal Citi Buddy, control a través de la aplicación

💰 El costo de los apartamentos (a partir de):

  • Estudios: desde 690.000 AED (~$188.000)

  • 1 dormitorio: desde 1,1 millones de AED (~300.000 dólares)

  • 2 dormitorios: desde 1,6 millones de AED (~435.000 dólares)

  • 3 dormitorios: desde 1,85 millones de AED (~505.000 dólares)

  • 4 dormitorios: desde 4,1 millones de AED (~ 1,115.000)

🏡 Acabado y equipamiento:

✔ Con mobiliario completo y electrodomésticos Smeg
✔ Platos Villeroy & Boch
✔ Hogar inteligente – gestionar la luz, el clima, el alquiler a través de la aplicación

🌿 Infraestructura de bienestar (470.000 pies cuadrados):

✅SPA y terapia: crioterapia, cápsulas hiperbáricas
✅Deportes: fitness al aire libre, pickleball, mini golf, futsal
✅Entretenimiento: cines, zonas VR, bolos, salas de conferencias
✅Zonas infantiles y familiares, jardines colgantes, clubes de playa en la azotea
✅Yate marina, helipuerto, supermercado orgánico

📍 Ubicación y transporte:

🚗Nueva ruta AED750 millones para cortar la ruta de Dubai en un 45% para 2027
🎰20 minutos a Wynn Casino en Marjan Island – futuro centro de entretenimiento de UAE

📈 Ventajas de las inversiones:

✔Gestión de alquileres a través de la aplicación – precios automáticos y reservas
✔Profitability through wellness tourism – a $1.4 trillion market by 2027
✔70/30 plan de pago – cuotas para 3 años después de la entrega (Q4 2028)
✔Soporte completo de servicio - conserjería, limpieza, mantenimiento

🚀 ¿Por qué AMRA es un activo único?

🔹Ubicación exclusiva – el último emirato prístino con una laguna
🔹foco de bienestar – creciente demanda de turismo de salud
🔹Tecnología – Gestión inteligente para los ingresos pasivos
🔹Barrio con Rixos y Wynn – una garantía de entorno premium

✅ Reserva un apartamento con vistas a la laguna
✅ Obtenga un cálculo detallado de los ingresos de alquiler
✅ Organizar un recorrido en línea por el showroom del proyecto

#UAE #UmmElKaivin #WellnessResort #Investments #PremiumReal Estate #AMRA

🔥 ¡Sé uno de los primeros – acceso exclusivo al bienestar-futuro de los EAU!

P.S. Los precios suben con cada cola de ventas - tienen tiempo para fijar el costo al principio.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 49.0
Precio por m², USD 4,163
Precio del apartamento, USD 204,000

Localización en el mapa

Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

Apart hotel Amra
Deje su consulta
Deje su consulta
