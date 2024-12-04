Apart hotel Amra

🏝️ AMRA es la primera estación de bienestar premium en la laguna UAE prístina!

📍 Umm al-Qaiwain es una reserva natural ecológica junto al mar, a sólo 20 minutos del Wynn Casino en la isla de Marjan.

🔹 Concepto del proyecto:

✅UAE primera estación de bienestar de lujo integrada

✅Ecología: restauración de corales con ArchiREEF, laguna protegida con mangrama

✅Vista al 100% del mar desde los 816 apartamentos en tres torres

✅Tecnologías inteligentes: robot personal Citi Buddy, control a través de la aplicación

💰 El costo de los apartamentos (a partir de):

Estudios: desde 690.000 AED (~$188.000)

1 dormitorio: desde 1,1 millones de AED (~300.000 dólares)

2 dormitorios: desde 1,6 millones de AED (~435.000 dólares)

3 dormitorios: desde 1,85 millones de AED (~505.000 dólares)

4 dormitorios: desde 4,1 millones de AED (~ 1,115.000)

🏡 Acabado y equipamiento:

✔ Con mobiliario completo y electrodomésticos Smeg

✔ Platos Villeroy & Boch

✔ Hogar inteligente – gestionar la luz, el clima, el alquiler a través de la aplicación

🌿 Infraestructura de bienestar (470.000 pies cuadrados):

✅SPA y terapia: crioterapia, cápsulas hiperbáricas

✅Deportes: fitness al aire libre, pickleball, mini golf, futsal

✅Entretenimiento: cines, zonas VR, bolos, salas de conferencias

✅Zonas infantiles y familiares, jardines colgantes, clubes de playa en la azotea

✅Yate marina, helipuerto, supermercado orgánico

📍 Ubicación y transporte:

🗺️Mira el mapa.

🚗Nueva ruta AED750 millones para cortar la ruta de Dubai en un 45% para 2027

🎰20 minutos a Wynn Casino en Marjan Island – futuro centro de entretenimiento de UAE

📈 Ventajas de las inversiones:

✔Gestión de alquileres a través de la aplicación – precios automáticos y reservas

✔Profitability through wellness tourism – a $1.4 trillion market by 2027

✔70/30 plan de pago – cuotas para 3 años después de la entrega (Q4 2028)

✔Soporte completo de servicio - conserjería, limpieza, mantenimiento

🚀 ¿Por qué AMRA es un activo único?

🔹Ubicación exclusiva – el último emirato prístino con una laguna

🔹foco de bienestar – creciente demanda de turismo de salud

🔹Tecnología – Gestión inteligente para los ingresos pasivos

🔹Barrio con Rixos y Wynn – una garantía de entorno premium

📲 Contacta con nosotros para una reserva!

✅ Reserva un apartamento con vistas a la laguna

✅ Obtenga un cálculo detallado de los ingresos de alquiler

✅ Organizar un recorrido en línea por el showroom del proyecto

#UAE #UmmElKaivin #WellnessResort #Investments #PremiumReal Estate #AMRA

🔥 ¡Sé uno de los primeros – acceso exclusivo al bienestar-futuro de los EAU!

P.S. Los precios suben con cada cola de ventas - tienen tiempo para fijar el costo al principio.