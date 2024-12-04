Apart hotel Amra

🏝️ AMRA es la primera estación de bienestar premium en la laguna UAE prístina!
📍 Umm al-Qaiwain es una reserva natural ecológica junto al mar, a sólo 20 minutos del Wynn Casino en la isla de Marjan.
🔹 Concepto del proyecto:
✅UAE primera estación de bienestar de lujo integrada
✅Ecología: restauración de corales con ArchiREEF, laguna protegida con mangrama
✅Vista al 100% del mar desde los 816 apartamentos en tres torres
✅Tecnologías inteligentes: robot personal Citi Buddy, control a través de la aplicación
💰 El costo de los apartamentos (a partir de):
Estudios: desde 690.000 AED (~$188.000)
1 dormitorio: desde 1,1 millones de AED (~300.000 dólares)
2 dormitorios: desde 1,6 millones de AED (~435.000 dólares)
3 dormitorios: desde 1,85 millones de AED (~505.000 dólares)
4 dormitorios: desde 4,1 millones de AED (~ 1,115.000)
🏡 Acabado y equipamiento:
✔ Con mobiliario completo y electrodomésticos Smeg
✔ Platos Villeroy & Boch
✔ Hogar inteligente – gestionar la luz, el clima, el alquiler a través de la aplicación
🌿 Infraestructura de bienestar (470.000 pies cuadrados):
✅SPA y terapia: crioterapia, cápsulas hiperbáricas
✅Deportes: fitness al aire libre, pickleball, mini golf, futsal
✅Entretenimiento: cines, zonas VR, bolos, salas de conferencias
✅Zonas infantiles y familiares, jardines colgantes, clubes de playa en la azotea
✅Yate marina, helipuerto, supermercado orgánico
📍 Ubicación y transporte:
🗺️Mira el mapa.
🚗Nueva ruta AED750 millones para cortar la ruta de Dubai en un 45% para 2027
🎰20 minutos a Wynn Casino en Marjan Island – futuro centro de entretenimiento de UAE
📈 Ventajas de las inversiones:
✔Gestión de alquileres a través de la aplicación – precios automáticos y reservas
✔Profitability through wellness tourism – a $1.4 trillion market by 2027
✔70/30 plan de pago – cuotas para 3 años después de la entrega (Q4 2028)
✔Soporte completo de servicio - conserjería, limpieza, mantenimiento
🚀 ¿Por qué AMRA es un activo único?
🔹Ubicación exclusiva – el último emirato prístino con una laguna
🔹foco de bienestar – creciente demanda de turismo de salud
🔹Tecnología – Gestión inteligente para los ingresos pasivos
🔹Barrio con Rixos y Wynn – una garantía de entorno premium
