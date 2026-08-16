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Apartamentos del mar en venta en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

;
Sarja
7
Al Hamriyah
12
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21 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 267 m²
Piso 8/13
Apartamentos en el complejo hotelero Anantara Sharjah Residences en la orilla del Golfo Pérs…
$1,53M
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Apartamento 5 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 350 m²
Piso 8/13
Apartamentos en el complejo hotelero Anantara Sharjah Residences en la orilla del Golfo Pérs…
$2,06M
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Apartamento 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Número de plantas 60
MAKLERPROVISION LIBRE MAYBACH ULTIMATE LUXURYEste proyecto es una novedad mundial. En Dubai,…
$950,623
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ISB Global Immobilien
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 21/50
Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago Flexible en Al Mamzar Sharjah Al Mamzar, Sharjah…
$541,353
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Piso 33/50
Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago Flexible en Al Mamzar Sharjah Al Mamzar, Sharjah…
$460,382
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Estudio en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 4/6
Apartamentos en el nuevo complejo Aysha junto al agua! ¡El complejo está situado a lo largo …
$143,506
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 10/12
Apartamentos de lujo con vistas al mar y instalaciones de hotel de 5 estrellas en Sharjah De…
$688,259
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Apartamento 5 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso 10/12
Apartamentos de lujo con vistas al mar y instalaciones de hotel de 5 estrellas en Sharjah De…
$2,13M
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Apartamento 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Piso 10/12
Apartamentos de lujo con vistas al mar y instalaciones de hotel de 5 estrellas en Sharjah De…
$956,622
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Apartamento 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 157 m²
Piso 8/13
Apartamentos en el complejo hotelero Anantara Sharjah Residences en la orilla del Golfo Pérs…
$951,507
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Apartamento 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 267 m²
Piso 9/12
Apartamentos de lujo con vistas al mar y instalaciones de hotel de 5 estrellas en Sharjah De…
$1,53M
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Apartamento 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 8/13
Apartamentos en el complejo hotelero Anantara Sharjah Residences en la orilla del Golfo Pérs…
$690,959
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Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Piso 48/50
Apartamentos Frente al Mar con Plan de Pago Flexible en Al Mamzar Sharjah Al Mamzar, Sharjah…
$731,058
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 48/50
Disfrute de la sofisticada vida costera con estos apartamentos elegantemente diseñados en Sh…
$470,910
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Apartamento 1 habitación en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 695 m²
Al Wasayef Real Estate Company anuncia uno de los proyectos más fuertes en Sharjah, anuncia …
$150,050
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Apartamento 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 10/12
Descubre el lujoso estilo de vida con apartamentos de 1 y 4 dormitorios y azoteas exclusivas…
$2,04M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 8/50
Maryam Island es uno de los más prestigiosos desarrollos frente al mar de Sharjah, que ofrec…
$470,912
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Apartamento 1 habitación en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 12
Descubre el encanto de vivir junto al mar en estos elegantes apartamentos amueblados de 1 a …
$682,934
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Apartamento 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 9/12
Experimente una elevada vida costera con una selección de apartamentos y áticos amueblados d…
$938,191
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Apartamento en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones -1
Nº de cuartos de baño 1
Área 379 m²
Maryam Island es un hermoso desarrollo frente al agua en el centro de Sharjah Compuesto por …
$103,211
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Apartamento en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones -1
Nº de cuartos de baño 1
Área 321 m²
¡¡¡GRAN OFERTA!! Estudio con 320 pies cuadrados | Precio de inicio 401,000 dirhams. oferta 1…
$109,202
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Tipos de propiedades en Sharjah

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4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

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