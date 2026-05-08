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Apartamentos cerca del club de golf en venta en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

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Sarja
7
Al Hamriyah
12
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Número de plantas 60
MAKLERPROVISION LIBRE MAYBACH ULTIMATE LUXURYEste proyecto es una novedad mundial. En Dubai,…
$950,623
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
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Tipos de propiedades en Sharjah

estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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