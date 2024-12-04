  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Complejo residencial Samana Boulevard Heights

Complejo residencial Samana Boulevard Heights

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$61,211
;
23
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33018
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    20

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Modern residential complex Olivia Gardens with a good range of amenities in Jumeirah Garden City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$361,418
Complejo residencial New Mallside Residence with swimming pools, restaurants and a spa center, Dubai Hills, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$836,216
Complejo residencial Golf Views — apartments in a new residential complex by Emaar overlooking the golf course in Emaar South, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$540,861
Complejo residencial Downtown UAQ
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
de
$302,850
Complejo residencial ONE by Binghatti
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$582,191
Está viendo
Complejo residencial Samana Boulevard Heights
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$61,211
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial First-class residential and hotel complex The Heart of Europe by Kleindienst Group on the islands, The World Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial First-class residential and hotel complex The Heart of Europe by Kleindienst Group on the islands, The World Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial First-class residential and hotel complex The Heart of Europe by Kleindienst Group on the islands, The World Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial First-class residential and hotel complex The Heart of Europe by Kleindienst Group on the islands, The World Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial First-class residential and hotel complex The Heart of Europe by Kleindienst Group on the islands, The World Islands, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial First-class residential and hotel complex The Heart of Europe by Kleindienst Group on the islands, The World Islands, Dubai, UAE
Complejo residencial First-class residential and hotel complex The Heart of Europe by Kleindienst Group on the islands, The World Islands, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$4,92M
Complejo residencial único, compuesto por varias partes, cada uno está situado en la isla separada y refleja diferentes rincones de Europa:San Petersburgo — 102 villas flotantes. Aquí encontrará jardines ajardinados, cine, bares y restaurante, piscina.Alemania — 32 villas con vistas panorámi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Tiraz
Complejo residencial Tiraz
Complejo residencial Tiraz
Complejo residencial Tiraz
Complejo residencial Tiraz
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
de
$267,671
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 9
Apartamentos cómodos en el nuevo complejo Tiraz en Sharje! ¡La rentabilidad promedio de las inversiones es del 5,5%! ¡Plan de entrega importante! ¡Los apartamentos están equipados con electrodomésticos de cocina! ¡Adecuado para una vida cómoda y una inversión! Infraestructura: Estacionamien…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Complejo residencial First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Complejo residencial First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Complejo residencial First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Complejo residencial First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Complejo residencial First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$727,447
Val te invita a sumergirse en un mundo de sofisticación, donde la elegancia contemporánea encuentra tranquilidad. Val ofrece 121 residencias, incluyendo estudios y apartamentos de 1-2 dormitorios. Los interiores encarnan la filosofía del lujo minimalista, donde cada elemento es cuidadosament…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones