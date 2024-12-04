  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Apartamentos con vista directa al mar con pago a plazos en Dubai

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,78M
;
11
ID: 27829
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    57

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos totalmente amueblados frente al mar con pago a plazos en el puerto de Dubái

El puerto de Dubái es un destino de primera clase frente al mar que combina una vida de lujo, ocio e innovación, ubicado a lo largo de la impresionante costa del Golfo Pérsico. Conocido por su emblemático puerto deportivo y sus instalaciones para yates de clase mundial, el puerto de Dubái está diseñado para ser un vibrante centro marítimo, con residencias de lujo, complejos turísticos frente al mar y una variedad de opciones de venta minorista, restaurantes y entretenimiento. Esta comunidad frente al mar ofrece una combinación única de vida urbana y costera, con acceso directo a playas prístinas, vistas panorámicas al mar y proximidad a lugares emblemáticos como Palm Jumeirah y Bluewaters Island. El puerto de Dubái ofrece un estilo de vida inigualable para quienes buscan lujo, exclusividad y comodidades modernas.

Los apartamentos en venta en Dubai Harbour están situados a solo 5 minutos de Dubai Marina y Jumeirah Beach Residence, a 7 minutos de Sheikh Zayed Road, a 15 minutos de Burj Khalifa y Dubai Mall, a 20 minutos del distrito Al Fahidi, a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái y a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Al Maktoum.

El proyecto ofrece una experiencia de vida refinada junto al mar con un exterior inspirado en la fluida elegancia de las olas, que se combina armoniosamente con las brillantes aguas del Golfo Pérsico. Los residentes disfrutan de amplias ventanas de piso a techo que enmarcan vistas impresionantes, llenando cada hogar con luz natural. Los lujosos apartamentos y áticos completamente amueblados tienen la elegante marca de Address Resorts. Las comodidades incluyen una playa privada, piscina infinita con terraza húmeda, áreas de piscina con sombra, tumbonas, una piscina infantil y zona de juegos, áreas de barbacoa y un jardín paisajístico para relajarse. El noveno piso alberga un gimnasio de última generación, mientras que la planta baja cuenta con boutiques y cafés. El desarrollo también cuenta con acceso directo a un animado paseo marítimo con opciones de tiendas y restaurantes, a pocos pasos de un puerto deportivo y un club náutico. El proyecto, mejorado con características sostenibles, como un extenso paisaje nativo, una gestión avanzada de residuos y estacionamiento para vehículos eléctricos, enfatiza la vida de lujo con conciencia ecológica. Ubicado en una isla exclusiva, brinda un acceso rápido a los principales lugares de interés y Sheikh Zayed Road, lo que lo convierte en un refugio céntrico pero sereno.

El proyecto ofrece una experiencia interior elevada con apartamentos de uno, dos y tres dormitorios meticulosamente diseñados, cada uno completamente amueblado y curado con la elegancia característica de Address Resorts. Cada residencia incluye electrodomésticos de cocina de primera calidad y armarios empotrados, que combinan a la perfección la funcionalidad con la sofisticación. Los amplios ventanales del piso al techo bañan los interiores con luz natural, lo que realza los diseños abiertos y fluidos que priorizan tanto la comodidad como el estilo. Los dormitorios principales cuentan con vestidores y baños en suite, diseñados tanto para la privacidad como para la comodidad. Los interiores incluyen espacios designados para cenar, relajarse y entretenerse, con balcones que ofrecen vistas cautivadoras. Cada detalle, desde los materiales de alta calidad hasta los acabados modernos, ha sido cuidadosamente seleccionado para crear un entorno de vida armonioso que irradia una tranquilidad lujosa junto al mar, lo que lo convierte en una opción destacada para quienes buscan un estilo de vida excepcional en Dubái, con una combinación perfecta de lujo y funcionalidad.


DXB-00161

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
