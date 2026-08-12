Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Residencial
  4. Apartamentos multinivel
  5. Vistas al mar

Apartamentos de varios niveles del mar en venta en Emiratos Árabes Unidos

;
Dubái
13
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 391 m²
Dúplex ultralujoso en la planta baja con una amplia terraza, piscina privada y acceso a serv…
$6,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 518 m²
Piso 1
Dúplex enorme de alta gama con piscina privada y terraza, acceso a servicios premium en una …
$4,41M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Piso 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 332 m²
Sadaf 2 Category: Duplex District: JBR Bedrooms: 4 Bathrooms: 4 Type: View of the pie…
$1,77M
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 1 habitacion en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 1 habitacion
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2
Mamsha Al Saadiyat ofrece casas exclusivas en un lugar incomparable, puede ir al club de sal…
$859,891
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir