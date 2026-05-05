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Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
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1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 391 m²
Dúplex ultralujoso en la planta baja con una amplia terraza, piscina privada y acceso a serv…
$6,15M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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con Jardín
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