Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Residencial
  4. Apartamentos multinivel
  5. Campo de golf

Apartamentos de varios niveles cerca del club de golf en venta en Emiratos Árabes Unidos

Dubái
13
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Piso 3/9
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$1,35M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir