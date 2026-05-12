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Apartamentos con piscina en venta en Ajman, Emiratos Árabes Unidos

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Ajmán
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3 propiedades total found
Apartamento en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Apartamento
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Una comunidad maestra construida alrededor de una gran laguna con paseos escénicos frente al…
$140,000
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Agencia
Umed properties
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Estudio 1 habitación en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 9/21
Un estudio llave en mano con un área de 38.7 metros cuadrados en el noveno piso en una nueva…
$128,485
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Apartamento 1 habitación en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Una inversión que funciona para usted está en el corazón de la dinámica UAE, en el prometedo…
Precio en demanda
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AdriastarAdriastar
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Tipos de propiedades en Ajman

estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Ajman, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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De lujo
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